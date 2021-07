“Je n’ai jamais entendu Wembley comme ça”

in

Les fans anglais n’oublieront jamais la nuit où ils ont battu le Danemark pour atteindre la toute première finale du Championnat d’Europe.

C’est selon Jim Proudfoot de talkSPORT, qui a commenté les hauts et les bas de l’Angleterre lors des grands tournois.

.

Kane a été le vainqueur du match pour l’Angleterre contre le Danemark

Les Three Lions ont pris du retard sur le Danemark en raison d’un superbe coup franc de Mikkel Damsgaard, avant qu’un but contre son camp de Simon Kjaer n’égalise la procédure.

Des prolongations ont été nécessaires car Harry Kane a marqué le but du vainqueur en convertissant le rebond de son penalty sauvé à la 104e minute.

Commentant alors que les joueurs anglais célébraient à plein temps, Proudfoot a déclaré: «Ce n’est que lorsque vous rencontrez l’adversité que vous appréciez vraiment un triomphe.

« Il reste encore un match à jouer, mais l’Angleterre est en finale ! En tant que supporter, il y a eu tellement de fois où vous avez quitté les stades lors de tournois et vous vous êtes dit : « cela arrivera-t-il un jour ? Vais-je un jour voir l’Angleterre se qualifier pour une finale ? »

« Il y a eu tellement de moments où nous avons eu tellement de quasi-accidents. Mais c’est juste une occasion tellement émouvante.

.

Les joueurs anglais ont célébré avec leurs fans à temps plein

« L’Angleterre a réussi à franchir la ligne d’arrivée lors d’un événement phare, à Wembley. Amenez l’Italie.

“C’est une nuit que vous n’oublierez jamais. C’est juste là-haut.

Pendant ce temps, l’animateur de talkSPORT, Mark Saggers, a admis qu’il n’avait “jamais vu Wembley comme ça” alors que les fans et les joueurs anglais chantaient “Sweet Caroline”.

Il a dit : « C’est spécial. Nous avons couvert l’Angleterre à travers le monde depuis 1990 et ma parole, nous n’avons pas eu beaucoup de soirées comme celle-ci.

« Nous en avons eu d’excellents, mais celui-ci est absolument spécial. Les joueurs danois ont le cœur brisé, désemparés.

« Ils se sont battus jusqu’au bout et l’Angleterre a dû revenir par derrière et la gérer. Nous nous sommes vus de l’autre côté de la ligne.

.

Les fans anglais pouvaient être entendus haut et fort tout au long du match tendu

«Les fans sont de retour à la fin de ce qui a été deux ans dans le désert pour tous.

« Ils n’ont jamais pu être ici. Ils sont tous venus ici ce soir – je n’ai jamais entendu Wembley comme ça !

“Et c’est spécial, très spécial en effet. Les joueurs anglais se tournent une fois de plus vers les supporters derrière le but et leur disent “merci”.

« Partout où nous sommes allés, les gens disent : ‘Pourquoi ne pouvons-nous pas faire quelque chose de spécial avec l’Angleterre ?’ Et maintenant, ils l’ont fait.