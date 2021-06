24/06/2021 à 20:53 CEST

.

L’Espagnol Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) a déclaré ce jeudi sur le circuit d’Assen, la semaine après avoir terminé dernier de la course MotoGP du Grand Prix d’Allemagne, qu’il ne s’était pas senti respecté en tant que pilote et qu’il n’avait jamais été aussi en colère. .

“Il ne s’agit pas de savoir si je suis heureux ou non. Je ne me sentais pas respecté en tant que pilote et je n’avais jamais été dans cette position en tant que pilote en terminant dernier d’une course”, a-t-il déclaré. Viñales.

“D’autres fois, c’était” nous essaierons de le résoudre dans le prochain “, mais cette fois ça fait mal et je ne l’oublierai pas. Je suis convaincu qu’à Assen je peux bien faire parce que c’est une piste que j’aime, mais par contre, je suis très en colère. Je n’ai jamais été aussi en colère de ma vie », souligne-t-il. Maverick Viñales.

“Je ne me souviens d’aucune carrière dans ma vie dans laquelle cela m’est arrivé, et c’est pourquoi je suis déçu. Je ne comprends rien à la façon dont les choses se passent et le problème c’est qu’à chaque fois j’essaie de trouver une solution ils répondent ‘je ne sais pas’, et nous avons besoin de quelque chose de plus et nous le chercherons car il y a beaucoup de problèmes », explique-t-il Viñales.

“La chose étrange était Losail, où je suis allé en premier et avec cette supériorité, et maintenant je suis passé du premier au dernier. Peut-être que maintenant je suis à nouveau le premier. Il est difficile de rester motivé. J’ai abandonné plusieurs fois parce que je ne comprends pas Je veux travailler, travailler intelligemment et la réponse est ‘Je ne sais pas’. C’est difficile à accepter », explique le pilote Yamaha à propos de sa situation.

Concernant sa décision de “copier complètement” la moto de Fabio Quartararo, Maverick Viñales admet qu’il ne pense pas que ce soit la solution. “Mais ici à Assen, je copierai exactement tout”, a-t-il déclaré.

“Nous verrons où nous en sommes, mais ça ne devrait pas être comme ça. Vous devriez chercher votre réglage, fabriquer le vélo pour votre conduite, mais je suis obligé de le faire parce que je ne peux pas continuer à perdre du temps , perdre des sensations”, regrette Viñales.

“En Allemagne, je suis tombé sans raison : sans me pencher, sans appuyer avec le frein avant. Ici, où ils mettent des suspensions plus dures, je le ferai. Je vais devoir m’adapter, je vais prendre des risques, mais au moins je ferai comme celui de l’autre côté du garage”, insiste sur sa décision le pilote espagnol.

“Le ‘je ne sais pas’ est déjà un peu répétitif et c’est ce qui m’agace. C’est un ‘je ne sais pas’ constant. Je ne sais plus où travailler, pour avancer. Avant je manquais un peu d’adhérence ; maintenant le freinage me fait défaut, le virage, l’accélération. C’est devenu très difficile de faire du vélo, même sur un tour ” Viñales.

“Je me suis même supprimé des réseaux sociaux. Je garde Instagram parce que j’aime ça et qu’on passe des trucs avec des amis pour rire, mais personne ne comprend la situation dans laquelle je suis, personne ne monte sur la moto et c’est compliqué quand les gens parlent sans savoir, “il dit.