« Je n’ai jamais eu de colère contre le Barça »

13/10/2021 à 18:59 CEST

Les Barça – Dinamo ce jeudi (20h45, Esport 3) ce sera un match particulier pour le retour aux Palau d’un Xavi Pascual qui a occupé le banc du Barça de 2009 à l’été dernier et qui s’est dit au revoir en soulevant la dixième Ligue des champions. Ce sera très bien reçu, mais ce ne devrait pas être un plébiscite.

Comment ça va à Bucarest ?

Je suis très à l’aise. Ils m’ont très bien reçu en ville, au club et à la campagne. Je suis très heureux et je travaille dur pour que dans un moment le Dinamo dispute la Ligue des champions avec un mélange de vétérans et de jeunes qui ont très faim. Il faut avoir de la patience.

Vous aspirez à jouer les huitièmes ?

Pas vraiment, mais si cette option est envisagée, nous nous battrons de toutes nos forces pour y parvenir.

Comment évaluez-vous vos trois matchs en Ligue des champions actuelle ?

Contre Kielce, nous avons joué dans le petit pavillon, les gens nous ont beaucoup aidés et beaucoup de choses se sont mises en place, car ils sont de loin supérieurs. A Paris nous n’étions pas à notre niveau et avec le FC Porto c’est ce qui nous attend, sachant que nous serons presque toujours en retard, en train de nous battre et d’atteindre les dernières minutes avec des options. L’attitude était bonne et nous avons perdu d’un but.

Vous souvenez-vous de ce qui s’est passé le 26 novembre 2003 ?

Mec, eh bien… je ne sais pas (rires).

C’était la dernière fois qu’il jouait au Palau contre le Barça (il était le gardien de l’Octavio Academy).

Eh bien, il a assez plu ! Voyons voir, je suppose que les sensations seront étranges. Les gens me demandent ces jours-ci, mais à ce jour je ne ressens rien. J’imagine que lorsque j’entrerai dans les Palaos, ce sera étrange, mais je ne suis pas inquiet.

Comment passer d’un club cinq étoiles à un club plus « normal » comme le Dinamo ?

Ce n’est pas une question d’étoiles, mais que vous soyez heureux et je suis maintenant très heureux et très reconnaissant envers certaines personnes qui se tournent vers moi à Bucarest. Seulement des mots d’affection pour eux.

La gratitude envers le Barça depuis tant d’années pèse-t-elle plus que la colère face à son étrange départ ?

Je n’ai jamais eu de colère. Jamais! Comment puis-je être en colère contre le club qui m’a nourri et qui a toujours été avec moi ? Il y a eu une période électorale, les gens prennent leurs décisions et je dois la respecter en tant que partenaire. Alors je l’ai fait.

Regardez-vous les matchs du Barça cette saison ?

Bien sûr. J’ai vu toute la Ligue des champions et presque toute la ligue aussi parce que ce sont nos rivaux, mais maintenant j’ai des choses plus importantes, surtout faire travailler mon équipe.

Et qu’avez-vous pensé du KO contre Magdebourg dans le Super Globe ?

On savait que Magdebourg est une grande équipe qui a commencé très fort et qu’il était possible de perdre. A ces niveaux, la défaite est toujours là.

Son Barça a également perdu une finale très dure contre Kiel en Ligue des champions 2019-20…

Admettre qu’il y a des équipes qui peuvent vous battre, ce n’est pas vous déchirer, c’est du réalisme à l’état pur. Il est normal qu’ils puissent vous battre. La chose normale est de ne pas tout gagner.

« Je cherchais quelqu’un pour nous donner une continuité. ‘Gurbi’ (Gurbindo) est un joueur extraordinaire qui va nous donner cette pause

.

Ils viennent de signer Gurbindo, un autre ancien des Bleus. Que va-t-il leur apporter ?

Nous sommes trop directs et je cherchais quelqu’un pour nous donner une continuité. « Gurbi » est un joueur extraordinaire qui nous donnera cette pause. De plus, il peut jouer dans différentes positions et défendre à deux.

Et qu’en est-il de Sorhaindo et de son fils Àlex ?

Vous connaissez déjà Cédric. Cela nous donne un bonus incroyable. Et Àlex continue son évolution et joue bien, avec des minutes et de la confiance.

« Nous ne pouvons pas courir comme le Barça. Vous devez voir ce que nous avons et essayer d’en tirer le meilleur parti. »

Essaiera-t-il de cloner le Barça dans son Dinamo ou serait-ce idiot ?

Vous devez adapter le jeu à ce que vous avez. On ne peut pas courir comme le Barça. Vous devez voir ce que nous avons et essayer d’en tirer le meilleur parti. J’aimerais que nous puissions faire du handball beaucoup plus vite et plus vivant, mais si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Il faut atteindre la barre la plus haute selon les possibilités.

Quel accueil attendez-vous ?

Eh bien, je ne sais pas. J’imagine qu’il y a des gens qui m’applaudiront et d’autres qui ne le feront pas. Le Palau m’a toujours très bien traité et je garde de très bons souvenirs de mes derniers matchs en tant qu’entraîneur du Barça. On verra.

Finissons. Que leur diriez-vous ?

Les fans sont très sages, ils ont toujours soutenu l’équipe quand ils en avaient besoin et je leur demanderais de continuer à le faire. Je suis sûr qu’ils le feront. Le Palau est l’une des pistes les plus redoutées et maintenant nous allons le subir dans notre chair.