Je n’ai jamais fait de casting : où vous avez déjà vu les acteurs

Poorna Jagannathan (Dr Nalini Vishwakumar)

Puis-je simplement dire que Nalini m’a littéralement donné certains des meilleurs conseils de ma vie pour la peau ? Quoi qu’il en soit, Poorna Jagannathan incarne le Dr Nalini Vishwakumar, la mère dermatologue de Devi qui s’occupe d’elle seule depuis le décès du père de Devi.

Poorna Jagannathan a joué dans de nombreux films avant son rôle dans Never Have I Ever, dont beaucoup se déroulent en Inde. Cependant, quelques-uns des siens sont sortis aux États-Unis, comme le film dirigé par Mark Wahlberg, Mile 22, et l’adaptation de 2017, The Circle, avec Emma Watson et Tom Hanks. Elle est également apparue dans plusieurs émissions de télévision comme Law and Order, House of Cards, et plus encore.

Jagannathan a également eu des rôles récurrents dans d’autres émissions, telles que The Night Of, Gypsy et Big Little Lies. Elle a également joué un rôle dans la mini-série Apple TV +, Defending Jacob, qui mettait en vedette Chris Evans et Michelle Dockery.