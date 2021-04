“Je n’ai jamais pardonné à Mourinho de s’être enfui”

29/04/2021 à 19:54 CEST

Alberto Teruel

Ernesto Paolillo, directeur général de l’Inter Milan à l’époque où l’équipe Nerazzurri obtenait le triplé, a accordé une interview à Calciomercato dans laquelle il a rappelé les difficultés de cette grande année, telles que «l’évasion» de Mourinho, la recherche d’un remplaçant et le démantèlement de l’équipe.

En 2010, après avoir été proclamé champion du triplé, José Mourinho s’est retrouvé au Real Madrid en échange d’un transfert de 8 millions d’euros. «Mon plus grand regret a été de ne pas avoir donné suite à mon idée initiale, qui était de démanteler l’équipe. Il était champion, mais il était fatigué et vide. Oui Mourinho, qui le savait bien, a échappé au même après-midi de victoire. Je ne pardonnerai jamais ça& rdquor;.

Après avoir déploré le départ de «The Special One», Paolillo a révélé la raison pour laquelle, de son point de vue, il était nécessaire de nettoyer la garde-robe. «L’Inter Milan a dû être démantelé pour des raisons éthiques. On ne peut pas gagner une Ligue des champions et sortir devant les caméras pour demander une augmentation de salaire comme l’a fait Diego Milito. Mais Moratti m’a dit: “ Et si nous ne gagnons pas après avoir démantelé l’équipe et que les fans me blâment?

Enfin, il a expliqué le processus de sélection pour le remplaçant de Mourinho. «J’ai pensé que ce serait bien de recommencer avec un entraîneur autre que Benítez, quelqu’un qui savait comment reconstruire l’équipe et repartir de zéro. Plus précisément, j’ai pensé à Antonio Conte. C’était clair pour lui, mais le problème était qu’à ce moment-là, le président, après Mourinho, ne voulait pas faire entrer un ancien joueur de la Juventus.& rdquor;.