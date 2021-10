« Je n’ai jamais pensé que ma carrière gagnante était terminée »

La Grande Canarie Rafa cabrera arriver à Real Club Valderrama avec un nouveau sentiment de confiance pour tenter leur deuxième victoire consécutive à domicile à l’occasion de la Estrella Damm Andalucía Masters. Cabrera a pris fin dimanche au Villa de Madrid Country Club à une séquence de quatre ans sans titre lorsqu’il a soulevé le trophée au Open d’Espagne, battant dans un bris d’égalité Adri Arnaüs, ce qui valait la peine d’ajouter son championnat national professionnel au titre amateur qu’il avait remporté dans toutes les catégories amateurs, des U-7 aux U-18. Et il n’a jamais douté de sa victoire, bien qu’il soit tombé à 231 au classement mondial, et qu’il ait perdu la carte du PGA Tour, avant de soulever le trophée dans la capitale.

« Ce fut une semaine très, très spéciale », a déclaré Cabrera lors d’une conférence de presse mercredi. « C’est un trophée que je voulais vraiment gagner. Pour nous les Espagnols, au niveau national, c’est l’épreuve la plus prestigieuse qu’on puisse gagner. C’est, sans aucun doute, comme un cinquième ‘majeur' », a-t-il ajouté.

« Je n’ai jamais pensé que ma carrière gagnante serait terminée. Je travaille toujours, j’essaie de gagner plus souvent », a alors souligné le joueur de Maspalomas, qui jouera les deux premiers jours avec son ami. Jon Rahm et anglais Matthieu Itzpatrick.

« Je suis conscient que certains pensent que j’aurais dû gagner plus, mais ma carrière n’a pas été comme ça. Je travaille pour essayer de gagner plus souvent. La semaine dernière, cela m’aidera à gagner plus de confiance dans mon jeu et dans mon esprit « , a souligné Rafa.

Aujourd’hui, Cabrera fait face à l’une des épreuves les plus exigeantes du golf mondial, puisqu’il joue cet événement (il était 19e en 2011) pour la première fois depuis une décennie, sur un parcours riche en histoire. « C’est presque comme l’Augusta en Europe. C’est l’un des terrains de golf les plus intimidants, sinon le plus intimidant, que j’aie jamais joué. »

Pour Rafa « les coups ne doivent pas nécessairement être bons, ils doivent être parfaits. Ou le plus près possible de la perfection, car la marge entre un grand coup et un mauvais est très, très étroite. Il faut être au sommet. , au meilleur niveau. Celui qui gagne cette semaine gagnera le respect des joueurs car on sait à quel point ce tournoi est difficile. On ne peut pas être chanceux dans ce domaine. Il faut très bien jouer », a-t-il souligné.

Enfin, il a parlé de ce que Valderrama signifie pour le golf espagnol. « Tous les Espagnols, ou ma génération, ont vu ce parcours à la télévision : la Ryder Cup, le Volvo Masters, l’American Express World Cup. signifie beaucoup. gagner ici. Il y a eu plusieurs joueurs espagnols qui ont réussi ici. Mon ami Sergio (García) aime cet endroit plus que quiconque. Je pense que cet endroit a été construit pour lui parce qu’il a très bien réussi ici « , a-t-il conclu.