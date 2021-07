“Je n’ai jamais vu Messi aussi heureux”

15/07/2021 à 17h17 CEST

Quatre jours se sont écoulés depuis que l’Argentine a battu le Brésil lors de la glorieuse finale de la Copa América et l’émotion est toujours présente chez les Argentins. C’est ainsi que s’exprime Leandro Paredes, l’un des piliers de l’équipe nationale argentine, qui à 28 ans a réussi à être champion avec son équipe. Le joueur argentin Je parle de la nuit inoubliable à Maracanã avec TyC Sport.

“Je vois le peuple argentin très heureux et pour nous tous, c’est une immense joie, alors nous le célébrons au maximum», a déclaré le numéro 5 de l’albiceleste qui a tatoué le trophée sur son mollet gauche.

Il a également confié quelle était la clé de la conquête : “C’est sans aucun doute le groupe que nous avons formé. Nous avons fait un groupe fantastique, nous sommes ensemble depuis deux ans et je pense que nous avons beaucoup grandi. On est passé du plus jeune au plus vieux dans le football et le groupe est devenu très fort“.

Le joueur du PSG a donné quelques précisions sur la concentration argentine : “La vérité était incroyable. Nous avons passé 45 jours magnifiques, du premier au dernier, et finir de le couronner comme nous l’avons fait est quelque chose d’incroyable.» «Nous nous sommes beaucoup amusés dès le début. Quand on déjeunait, quand on jouait aux cartes, au ping pong, au billard… Le groupe était toujours ensembleSavoir à quel point cette Copa América était importante pour tout le pays, et l’avoir remportée a tout couronné”, a-t-il ajouté.

Concernant la façon dont l’équipe nationale argentine a abordé la finale au Brésil, Paredes a avoué : « Nous n’avons pas eu de pression. Nous sommes sortis pour jouer une finale de rêve. Le Brésil avec l’équipe nationale, dans le Maracana et en plus de le gagner. Nous sommes conscients que nous restons dans l’histoire du pays“.

Selon l’analyse du joueur argentin : “J’ai fait une très bonne finale au-delà du jaune qui m’a conditionné.” “Nous avons voulu dès le départ partir à sa recherche, être des protagonistes. Plus tard, nous savions que dans de nombreuses parties du jeu, ils allaient souffrir, mais l’important était de souffrir ensemble et je pense que cela nous a aidés à devenir champions », a-t-il déclaré à propos de la façon dont ils ont affronté le jeu.

Leandro Paredes a également évoqué le bonheur du capitaine Leo Messi : “Pas seulement nous, mais les 45 millions d’Argentins voulaient que Leo remporte un titre avec l’équipe nationale argentine. Par la suite, contribuer quelque chose pour que cela se produise et être là pour en profiter avec lui était incroyable. »

“Je n’ai jamais vu Messi aussi heureux, encore moins pendant 45 jours. Il a vraiment apprécié d’être avec nous. C’était comme un voyage de fin d’études où nous nous sommes beaucoup amusés, nous avons gagné parce que nous l’avons fait contre tout le monde et nous avons atteint la finale. Pour nous, c’était une America’s Cup vraiment incroyable, dont on rêvait”, a-t-il révélé.