« Je n’ai jamais vu une telle qualité dans les équipes de milieu de table »

12/03/2021 à 15:50 CET



Pep Guardiola est apparu lors d’une conférence de presse avant d’affronter le Fulham cette fin de semaine. L’entraîneur catalan, qui quelques minutes auparavant a été récompensé comme Manager du mois de février dans le Premier, sa deuxième consécutive et sa neuvième au classement général, a reconnu avoir été impressionné par le niveau du premier ministre.

« C’est ma cinquième saison ici et Je n’avais jamais trouvé ce niveau dans les équipes qui sont au milieu du tableau, ou la zone inférieure & rdquor;, il a reconnu. Guardiola s’est également plaint des problèmes qu’ils ont avec le gazon Etihad, en mauvais état, a fait l’éloge du manager de Fulham Scott Parker et a parlé de la future génération d’entraîneurs. C’étaient ses phrases les plus remarquables.

À propos de Fulham

«Dès le premier jour, je pense qu’ils jouent très bien avec Scott. Je pense qu’il y a d’excellents entraîneurs dans le football anglais. Ils innovent, ils sont courageux. Il y a Potter à Brighton et aussi Parker à Fulham. C’est ma cinquième saison ici et je n’ai jamais retrouvé ce niveau dans les équipes qui sont au milieu du tableau, ou dans la zone basse & rdquor;

«Même dans les matchs qu’ils n’ont pas gagnés, c’est un peu comme Brighton. Ils génèrent toujours des chances, souvent plus que le rival & rdquor;

« Qui est le plus à la mode? Scott Parker a encore des cheveux, il est plus jeune et il s’habille mieux. C’est mieux que moi & mldr; Je pense qu’en matière de mode, je me contenterai d’un match nul contre Scott.

Manager du mois

«Je vais vous dire un secret. Ils m’ont donné le prix du manager du mois parce que nous avons beaucoup gagné, ainsi que le joueur du mois à Gündogan. Il n’y en a plus. Ce n’est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, nous avons simplement beaucoup de gens derrière qui nous permettent de gagner des matchs & rdquor;

Nouvelle génération de techniciens

«Fulham rend ce sport plus attrayant. Et j’ai le sentiment que la nouvelle génération de managers a cette identité. Allez-y, essayez toujours. Et sinon, regardez l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie & mldr; les jeunes s’entraînent comme s’ils dirigeaient, je ne sais pas, le Bayern Munich & rdquor;

Problèmes de gazon Etihad

«L’herbe dans notre stade est un problème. Ce n’est pas bien. Nous travaillons pour le changer et l’améliorer. Les joueurs le savent aussi. Les conditions météorologiques sont difficiles dans ce pays, mais nous sommes allés à Anfield ou Emirates & mldr; et l’herbe était bien meilleure. Nous sommes allés à Budapest en Ligue des champions et l’herbe était un tapis. Le nôtre n’est pas & rdquor;.