« Je n’ai pas attaqué le reggaeton, ce n’est pas mon essence de générer la polémique »

MADRID, 1er décembre (EUROPA PRESS) –

Le musicien Jacques Rhodes retour à Madrid, à l’Auditorium National, le 9 décembre avec un concert dans lequel il interprétera des pièces de Brahms et Beethoven et dans lequel il est précédé par une polémique sur les réseaux sociaux après quelques mots devant un groupe de jeunes dans lesquels il évoquait le genre musical du reggaeton.

« Allons-nous écouter Bad Bunny dans deux siècles ? Pas une blague », soulignait Rhodes il y a quelques semaines, ce qui a suscité de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Le musicien a précisé dans une interview à Europa Press qu’il n’y avait dans ces mots aucune critique explicite du reggaeton, mais qu’il s’agissait « d’une véritable question ».

« Je n’attaquais pas le reggaeton, ce n’est pas mon essence de générer la polémique. C’était de la pure curiosité, de la même manière qu’en arrivant ici je ne savais rien de Sabina ou de Serrat ou d’autres musiques espagnoles et finalement ça a été une découverte », a expliqué le pianiste britannique, auteur de ‘Instrumental’.

Rhodes – qui n’a pas exclu avec humour que le jour où il célèbre son mariage ce genre musical sonne – a déploré la polémique générée par ces propos. « Du coup, je suis classiste et raciste. Heureusement que je n’ai pas vu grand-chose, car je n’ai plus Twitter. Mais une chose est claire : pour moi, la musique c’est la musique, quel que soit le genre« , s’est défendu.

Le pianiste, qui a reçu la nationalité espagnole à la fin de l’année dernière, a rappelé les raisons qui l’ont poussé à quitter Twitter – et non les réseaux sociaux, puisqu’il possède Instagram – pour des raisons similaires aux critiques reçues ces jours-ci. « J’en avais marre que les gens m’envoient des messages aussi cruels sur le viol ou les abus. Mais pourquoi?« , s’est interrogé.

« ALLEZ DANS VOTRE PUTAIN DE PAYS »

« C’est quelque chose de super triste pour moi en Espagne. Je suis venu ici parce que l’opportunité s’est soudainement présentée de faire une loi pour protéger nos enfants et j’attendais une réponse de toutes les parties disant quelque chose comme « grand homme, comment pouvons-nous aider ». Mais la réponse a été, à la fois de la part des gens de droite et de gauche, quelque chose comme « va dans ton putain de pays »« , a-t-il déploré.

« Maintenant que nous avons cette loi en Espagne, qui a été classée numéro un en matière de protection de l’enfance et qui me rend fier, car c’est tout. Je n’ai pas besoin de rencontrer des politiciens ou de recevoir des attaques : je suis plus heureux de me concentrer sur des choses qui donnez-moi de la joie et Instagram est un peu plus convivial que Twitter, qui est très moche », a-t-il critiqué.

La dernière fois que Rhodes était à Madrid, le 13 septembre 2019 également à l’Auditorium national, il a vendu tous les sièges. Le musicien considère ce lieu comme son « Camp Nou particulier », dans une comparaison avec le stade du FC Barcelone pour dire que c’est un lieu « super spécial ».

« Le public madrilène a toujours été très accueillant et je pense qu’il y a peu d’endroits comme celui-ci où l’on peut échapper au bruit et à la merde de l’actualité, des réseaux sociaux, des polémiques ou de la publicité. Je veux vous proposer un concert dans lequel vous fermez les yeux et avez une heure et demie pour vous, comme s’il s’agissait de méditation », a-t-il déclaré.

« DANGEREUX ET TROU DU CUL »

Encore une fois, Rhodes aborde la différence du public qui assiste à ses concerts avec l’« élitisme » des autres spectateurs réguliers de ces salles. « Je pense que le genre de public qui pense écouter un très grand art et qui est très éduqué et comprend tout ne va pas assister à mes concerts : pour eux, je suis dangereux et un peu connard« ,

« J’espère que cela va changer, car je joue toujours avec tout le respect du monde », a déclaré le musicien, qui reconnaît ne pas avoir beaucoup de soutien dans le secteur. « Le plus drôle, c’est que parfois j’ai rencontré des critiques dans un média qui disaient que je suis un miracle et après quelques mois, il s’avère que j’étais le pire au monde. C’est hilarant », a-t-il commenté.

Pour cette raison, il insiste sur l’importance de « rapprocher la musique classique des plus jeunes ». « Ma propre expérience est que j’ai rencontré de nombreux adolescents et que la grande majorité a un esprit beaucoup plus ouvert et respectueux que les adultes. Le plus triste c’est qu’il n’y a pas d’argent pour l’éducation musicale et je me demande combien de Sabinas ou Serrats existent dans ce pays et ils ne le savent pas« , c’est fini.