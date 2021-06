“Je n’ai pas atteint mon objectif”

12/06/2021 à 9h30 CEST

L’Espagnol Rafael Nadal, battu en demi-finale de Roland Garros par le Serbe Novak Djokovic, Il s’est dit “triste”, mais a évité de “dramatiser”.

“Je me sens bien, je ne suis pas une personne à célébrer quand vous gagnez, ou un grand drame quand vous perdez. Je suis prêt à accepter la victoire et la défaite ; bien que ce soit un tournoi très important pour moi, je suis conscient qu’il ne peut pas être gagné . 15 ou 16 fois. Je reviendrai avec l’enthousiasme et le travail nécessaire”, a-t-il déclaré.

“Aujourd’hui J’ai raté un peu, ce n’était pas un match catastrophique, mais j’ai joué contre l’un des meilleurs de l’histoire et j’ai manqué d’une qualité supplémentaire dans mon ballon”, a-t-il déclaré. Nadal a assuré qu’il n’avait pas affronté le meilleur Djokovic, mais considérait qu’il n’était pas le meilleur de tous les duels entre eux.

« À part le début, le match a été très serré. Je n’ai pas pu faire la différence, ma balle ne m’a pas fait mal. Au début, il a fait des erreurs, mais ensuite il était très bien, il a joué longtemps. C’est grâce à lui, il faut le féliciter”, a-t-il déclaré.

“Quand je viens ici, je suis conscient que vous pouvez gagner ou perdre. Je suis venu avec l’objectif de gagner. Objectif non atteint. Je me suis battu jusqu’au bout, j’ai eu la possibilité de l’atteindre, mais cela n’a pas été suffisant. Cela me console. Il est temps de ne pas être très heureux. De là à dramatiser il y a un bout droit. C’est une défaite importante pour moi et il faut regarder vers l’avenir », a-t-il déclaré.