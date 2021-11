« Je n’ai pas besoin d’embrasser le cul de Toto Wolff comme les autres le font »

La pantomime qui est Christian Horner contre Toto Wolff, mais sans la musique, a frappé la scène du Qatar avec le premier disant qu’il n’avait pas besoin d’« embrasser » le « cul » de son rival.

Alors que leurs pilotes se battent pour le titre mondial sur la piste, Horner et Wolff sont apparemment engagés dans une bataille pour les meilleurs extraits sonores.

La 20e partie de l’émission en 23 parties a vu les deux s’affronter lors d’une conférence de presse de la FIA à la suite d’un Grand Prix de Sao Paulo éprouvant.

La dernière fois au Brésil, Lewis Hamilton a été disqualifié des qualifications pour une infraction technique, Max Verstappen a été condamné à une amende pour parc fermé, Mercedes n’a pas été autorisée à réparer l’aileron arrière de Hamilton, Red Bull a été autorisé à le faire avec celui de Verstappen, puis le deux se sont battus pour la victoire avec Mercedes critiquant la défense de Verstappen et Red Bull disant que c’était une bonne course difficile.

Le week-end s’est terminé avec Mercedes menaçant de demander à la FIA d’examiner « chaque morceau de bande » sur la Red Bull, puis de demander plus tard le droit de revoir la conduite défensive de Verstappen, une demande qui a été refusée.

Et pendant tout ce temps, Red Bull parle de l’aileron arrière de Mercedes et s’il a une astuce «cachée» qui donne au W12 un avantage en termes de performances.

Cela soulève la question de savoir s’il reste du respect dans leur relation.

« Je pense que la relation et le respect sont deux choses différentes », a déclaré Horner quand cela lui a été posé.

« Bien sûr, il y a du respect pour tout ce que Mercedes a fait et tout ce que Lewis Hamilton a fait, mais je n’ai pas besoin d’aller dîner avec Toto.

« Je n’ai pas besoin de lui embrasser le cul, ou quelque chose comme ça. Il y a quelques autres chefs d’équipe qui pourraient le faire, mais de mon point de vue, c’est une compétition et je pense que c’est bien que nous soyons dans cette position, que nous nous battions.

« Nous nous battons pour le championnat du monde, nous nous battons pour le championnat du monde des constructeurs et c’est la première fois en sept ans qu’ils sont défiés, donc cela s’intensifie et je pense que le sport en est un grand gagnant et J’espère juste que nous aurons un combat dur et juste d’ici la fin de la saison.

Il a ajouté: « Il n’y a pas de relation. Il y a une compétition et je pense que c’était intéressant d’entendre le point de vue de Toto après la course de sprint la semaine dernière et je pense que sur la radio de son équipe.

«Regardez, nous allons pousser au maximum. Nous avons travaillé dur pour accéder à ce poste. C’est la première fois qu’ils sont contestés. C’est intéressant de voir comment les gens réagissent lorsqu’ils sont sous pression, lorsqu’ils sont mis au défi. C’est de loin le combat pour le titre politique le plus intense auquel nous ayons participé depuis notre époque dans le sport.

« Notre voiture est-elle conforme aux règles ? Absolument. Avons-nous des inquiétudes concernant les gains de vitesse en ligne droite que nous avons constatés depuis Budapest, mais qui ont été exponentiels lors des deux dernières courses ? Absolument.

« Attendons-nous de la FIA, en tant que commissaire technique et policier du sport, qu’elle s’assure que toutes les voitures sont conformes ? Les règles sont un ensemble complexe de règlements, vous savez donc que nous comptons très, très fortement sur la FIA pour nous assurer que c’est absolument scrupuleusement juste, car ce que nous voulons absolument avant ces trois dernières courses, c’est un combat loyal.

«Quiconque sort à la fin de cela en tête, cela ne devrait pas être dans la salle des commissaires ou dans une cour d’appel, cela doit être fait en piste. Nous voulons juste nous assurer qu’au cours de ces trois dernières courses, ces voitures sont scrupuleusement contrôlées et en pleine conformité, car il y a trop d’enjeux.

« Vous avez deux équipes et deux pilotes qui se battent pour le plus gros prix du sport et les enjeux sont incroyablement élevés et vous voulez vous assurer que les règles du jeu sont égales. »

Quant à Wolff, il dit que les gants sont désormais bel et bien hors de combat pour le titre de cette année.

« En ce qui concerne les coups de poing entre les équipes, il y a beaucoup de gens formidables qui travaillent chez Red Bull et évidemment beaucoup de gens formidables qui travaillent chez Mercedes et c’est un sacré combat », a-t-il déclaré.

« Il y a un respect pour les capacités de Red Bull, définitivement. Et c’est clair que c’est dur.

«C’est le championnat du monde de la catégorie la plus élevée en course automobile et ce qui a commencé comme la boxe olympique est passé à la boxe professionnelle et est maintenant MMA, mais ce n’est pas grave. Nous sommes sur le ring là-bas en essayant de faire le meilleur travail possible, les coudes sont autorisés maintenant parce que les règles le disent et les gants sont éteints et rien d’autre n’est à prévoir.

Et ne vous attendez pas à des invitations aux fêtes de fin d’année.

« Je pense que la concurrence est tout simplement trop élevée », a déclaré Wolff. « Vous ne pouvez pas vous attendre à dîner avec votre rival ou avec une équipe rivale ou avec votre ennemi dans cette compétition sportive, quels que soient les personnalités et les personnages, rien d’autre.

« Tout le reste ne serait pas normal et c’est aussi simple que ça. Aucune émotion négative ou émotion positive. Les émotions sont assez neutres.

Horner est d’accord, disant que lui et Wolff « sont des personnages très différents et vous savez que nous fonctionnons de différentes manières et je pense que…. Est-ce que je vais passer Noël avec Toto ? Probablement pas, à moins que vous ne soyez en panto cette année, je pourrais prendre les enfants.

Il a ajouté : « Je pense que de mon point de vue, c’est une compétition difficile et c’est la Formule 1. Je ne pense pas… vous n’avez pas besoin d’être les meilleurs amis de vos adversaires. Comment peux-tu être ? Je pense que ce serait malhonnête à bien des égards, de simuler une façade lorsque vous êtes en compétition les uns contre les autres. »