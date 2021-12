« Je n’ai pas compris pourquoi Verstappen a soudainement freiné puis tiré »

12/05/2021 à 23:39 CET

.

L’anglais Lewis Hamilton (Mercedes) a déclaré ce dimanche à Djeddah, à propos de l’incident controversé dans lequel il a joué avec Max Verstappen (Red Bull) -avec lequel il arrivera à égalité de points (369,5) à la dernière course de l’année, dimanche prochain, à Abu Dhabi – qu’il « n’a pas » compris « pourquoi » le Néerlandais « s’est soudainement arrêté puis a recommencé à tirer ».

Hamilton, 36 ans, douze de plus que son rival pour le titre, qui avait hissé samedi son propre record historique de « pôles » en F1 à 103, a fait de même ce dimanche avec son record de victoires (103 également), après avoir signé, en l’événement chaotique, fou et controversé de Djeddah, sa huitième victoire de l’année ; qui l’a égalé aux points avec ‘Mad Max‘, qui reste toutefois leader, car il compte une victoire de plus (9) que la star britannique. Cependant, monsieur Lewis – anobli par la reine Elizabeth après avoir égalé les sept titres allemands l’année dernière Michael Schumacher– Il n’a pas pu expliquer si la victoire de ce dimanche avait été la « plus compliquée » de sa carrière.

« Je ne sais pas. Je fais de la compétition depuis longtemps, mais il est clair que celui-ci a été incroyablement difficile » a commenté le spectaculaire et excentrique champion de Stevenage, qui a remporté sa première Coupe du monde en 2008 avec McLaren ; et qui a remporté les six autres au cours des sept dernières saisons avec son équipe actuelle. » J’ai essayé d’être aussi raisonnable et dur que possible être là-bas », a commenté le capitaine de Mercedes après sa victoire à Djeddah, sur les bords de la mer Rouge. Grâce à mon expérience, j’ai réussi à garder le cap ; et J’ai essayé d’être propre jusqu’à la finl », a déclaré la star anglaise ce dimanche en Arabie.

« En tant qu’équipe, nous avons fait face à toutes sortes d’obstacles dans cette deuxième partie de saison, et je suis très fier de tout le monde dans cette équipe, ainsi que très reconnaissant », a-t-il déclaré.

À propos de l’action la plus controversée de tout ce qui a eu lieu ce dimanche, Hamilton a déclaré : « Je n’ai pas compris pourquoi tout d’un coup (Verstappen) a freiné. Je l’ai frappé par derrière puis il a tiré à nouveau. » « Je ne sais pas. Je n’ai pas compris ce qui se passait. Ensuite, ils m’ont expliqué qu’il devait me laisser passer, mais il ne m’a pas laissé passer », a déclaré le Stevenage.

« Le championnat n’a pas encore été décidé, lors de la dernière course. Ils (pour les Red Bull) ont un très bon rythme, ils ont été très rapides tout le week-end ; et c’est très difficile de dépasser ici », a-t-il déclaré. « Mais nous avons fait un travail incroyable avec ce que nous avons, formidable. Valtteri (Bottas) a fait un excellent travail, marquant des points très importants pour nous », a déclaré Hamilton en référence à son coéquipier finlandais, qui a terminé troisième ce dimanche ; et avec lequel il a franchi une étape importante dans sa quête pour remporter un huitième championnat du monde des constructeurs d’affilée pour Mercedes.

« La piste est super, bien qu’il soit très difficile pour pilotar et très exigeant physiquement aussi », a-t-il déclaré. Hamilton. « Maintenant, nous devons viser le prochain », a déclaré l’Anglais, qui vise Yas Marina pour un huitième titre mondial sans précédent.