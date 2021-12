Je n’ai pas de bouche et je dois crier est gratuit sur GOG jusqu’au jour de Noël

Si vous êtes un fan de jeux PC rétro gratuits, alors Noël est arrivé tôt car le site de distribution numérique GOG distribue I Have No Mouth And I Must Scream en cadeau jusqu’au 25 décembre. Adapté d’une nouvelle écrite par le célèbre auteur Harlan Ellison, le jeu est un voyage inquiétant au centre de la planète, où les derniers survivants de l’humanité ont été emprisonnés et maintenus en vie pendant plus d’un siècle par le supercalculateur sadique AM.

Chacun des cinq personnages du jeu a ses propres sombres secrets que vous devrez découvrir. Il y a beaucoup de mystères à résoudre dans ce classique culte pointer-cliquer de 1995, et si vous ne parvenez pas à vous échapper de l’antre d’AM, vous découvrirez avec des détails horribles pourquoi le jeu a un titre si étrange.

En tant que produit GOG, I Have No Mouth And I Must Scream est également livré avec quelques extras tels que des scans numériques du manuel original, un court documentaire sur la façon dont il a été réalisé et la bande originale produite par John Ottman, le compositeur derrière le film à succès The Cable Guy. C’est une excellente bande-son qui joue lorsque Jim Carrey tourmente Ben Stiller.

Le jeu lui-même est peut-être l’expérience la moins semblable à Noël que vous puissiez vivre, une histoire de survie déprimante et nihiliste où vous devrez régulièrement faire de terribles choix moraux pour tenter d’échapper aux griffes de l’ordinateur d’AM. Si vous préférez un contenu moins dérangeant dans votre bibliothèque de jeux, vous pouvez également consulter l’Epic Games Store, qui distribue un jeu gratuit tous les deux jours.

Du côté des ventes de jeux, les bonnes affaires ne manquent pas en ce moment. L’Epic Games Store propose des soldes et des coupons, les soldes d’hiver Steam ont commencé, Fanatical propose de solides remises, la vente du compte à rebours Xbox bat son plein et la vente annuelle des fêtes PlayStation de Sony a commencé.

