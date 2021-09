“Je n’ai pas de mots pour décrire Messi”

13/09/2021 à 18:19 CEST

Mauricio Pochettino n’y croit toujours pas. Lorsqu’il est arrivé sur le banc du PSG, il savait qu’il allait avoir une équipe pour aspirer à tout, y compris à la joyeuse Ligue des champions, mais il ne s’attendait pas à avoir aussi le meilleur footballeur du monde. Ainsi, quelques mois après que le club parisien ait réalisé l’impossible, L’entraîneur argentin n’a toujours pas de mots pour décrire quelle est la figure de Leo Messi.

“Je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour le décrire. Je n’ai pas les mots. Il y a beaucoup plus de gens avec un vocabulaire plus large pour décrire Leo comme il le mérite. Il sera toujours considéré comme l’un des meilleurs au monde. Puisqu’il arrivé, il s’est adapté très vite et il s’est très bien entraîné, essayant d’atteindre son plus haut niveau le plus rapidement possible », a déclaré Pochettino dans les médias officiels de l’UEFA.

“Je ne pensais pas que sa signature serait possible, mais quand une opportunité comme celle-ci se présente et que tout va si vite, vous ne vous en rendez peut-être pas compte tout de suite. Cependant, il y a ce lien : nous sommes tous les deux argentins, nous soutenons tous les deux Newell’s (Old Boys), nous sommes tous les deux de Rosario…”, a insisté l’entraîneur argentin du PSG.

De même, Pochettino en a profité pour saluer toutes les signatures que le club parisien a faites cette année : Wijnaldum, Achraf, Donnarumma, Messi… Et aussi Sergio Ramos. Bien qu’il n’ait pas encore pu faire ses débuts en raison d’une blessure, l’entraîneur de Rosario espère que le défenseur central de Camas pourra apporter beaucoup d’expérience à l’équipe.

“Sergio est aussi un joueur qui, selon nous, peut, s’il en a l’opportunité, transmettre son expérience, sa compétitivité. C’est un joueur qui a également tout gagné, tout comme Leo”, a déclaré Pochettino de Ramos.