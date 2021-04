“Je n’ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens à propos de ce club”

29/04/2021

Act. À 11:27 CEST

Nico Williams, le petit frère d’Iñaki, a fait ses débuts contre Valladolid mercredi. L’attaquant était reconnaissant d’avoir pu jouer avec la première équipe. Cependant, il a regretté de ne pas avoir pu ajouter les trois points contre Valladolid.

A 19 ans, il est déjà international dans les catégories inférieures, et hier il a partagé le gazon avec son frère: “C’est une immense joie pour moi, pour mon frère et pour ma famille de pouvoir ajouter des minutes avec mon frère “.

Précisément Iñaki, n’a pas hésité à publier sur les réseaux sociaux ce que signifiait vivre les débuts de son frère sur le terrain. “Nous partons du bas et regardons ce que nous réalisons. Merci aux personnes âgées de nous avoir donné l’opportunité de réaliser nos rêves, car tout se passe pour quelque chose et le destin est le destin. Espérons que le premier parmi tant d’autres », a-t-il écrit.

Speechless @willliamentsssnico.

Nous partons du bas et regardons ce que nous accomplissons …

Merci aux personnes âgées de nous avoir donné l’opportunité de réaliser nos rêves, car tout se passe pour quelque chose et le destin est le destin. J’espère que le premier de beaucoup.

WW ❤️ pic.twitter.com/9EwXmHbhDk – IÑAKI WILLIAMS (@ patroaams45) 28 avril 2021

Le footballeur de l’Athletic était très heureux dans les réseaux après avoir vécu les débuts de son frère avec le club. Il se compose comme le prLe premier footballeur du 21ème siècle à jouer avec la première équipe de l’équipe rojiblanco. “Espérons” qu’il puisse continuer à profiter des minutes, il doit “continuer à travailler et avancer”, a déclaré le joueur.

Quelle belle sensation, comme je suis fier de vous petit 🤩❤️ @willliamentsssnico https://t.co/KeBhUncURQ – IÑAKI WILLIAMS (@ patroaams45) 28 avril 2021

Nico a également expliqué comment c’était pour lui de faire ses débuts avec l’Athletic, le club dans lequel il s’est entraîné. Après la réunion, et pour les médias du club, il a déclaré: “Je suis très content d’avoir pu faire mes débuts et c’était dommage de ne pas avoir ajouté trois points. Mais bon, petit à petit. “Quelques minutes plus tard, il a également commenté les réseaux sociaux qui font leurs débuts avec l’équipe.” Je n’ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens pour ce club. Cela commence quelque chose de très agréable », a-t-il écrit sur Twitter.