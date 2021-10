«Je n’ai pas déclenché la division. C’était notre Johnny », révèle Paul McCartney – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

La séparation, il y a plus de 50 ans, des Beatles, considérés par beaucoup comme le groupe le plus influent de l’histoire de la musique, fait encore débat à ce jour. Récemment, Paul McCartney, ancien membre du légendaire quatuor de Liverpool, a dépoussiéré l’affaire et assuré que, contrairement à ce que certains pensent, il n’était pas responsable de la désintégration du groupe.

«Je n’ai pas déclenché la division. Est-ce que notre johnny [John Lennon]», a déclaré le musicien aux multiples talents, cité par The Guardian, en avant-première de son interview pour l’émission de BBC Radio 4 « This Cultural Life », qui sera diffusée le 23 octobre.

Dans un dialogue franc avec le journaliste et animateur John Wilson, McCartney a réitéré que le principal moteur de la rupture des Beatles était Lennon. « John est venu un jour et a dit : ‘Je quitte les Beatles.’ Cela cause-t-il la division, ou non? ‘ » Il a révélé. Il dit également que la confusion à propos de la fin du groupe a été encore exacerbée parce que son manager de l’époque, Allen Klein, a demandé aux quatre membres de se taire jusqu’à ce qu’il conclue une série d’accords commerciaux. « C’était bizarre parce que nous savions tous que c’était la fin des Beatles, mais nous ne pouvions pas simplement nous en aller », raconte-t-il.

Enfin, Paul « en avait marre » de cacher le secret et en 1970, il déclara à la presse que les Beatles n’existaient plus. Plus tard, il a été accusé d’avoir gâché la dynamique du groupe quand, au début de 1971, il a poursuivi ses collègues pour la dissolution contractuelle du groupe et a demandé à ses avocats de résoudre les différends. «Je devais me battre et la seule façon pour moi de me battre était de poursuivre les autres Beatles, parce qu’ils allaient avec Klein. Et ils m’ont remercié des années plus tard. Mais je n’ai pas déclenché la division. C’était notre Johnny quand un jour il est venu et a dit : ‘Je quitte le groupe' », a-t-il souligné.

D’un autre côté, McCartney ne tient pas Yoko Ono, la seconde épouse de Lennon, pour responsable de la fin des Beatles, qui a souvent été blâmée pour avoir causé la discorde en lui. En même temps, il avoue que ce fut la « période la plus difficile » de sa vie, non seulement parce qu’il croyait qu’à cette époque le groupe créait « de belles choses », mais parce que sa vie tournait autour du quatuor. « C’était mon groupe, c’était mon travail, c’était ma vie, alors je voulais que ça continue », souligne-t-il.