« Je n’ai pas encore compris le jeu du but »

28/11/2021 à 19:07 CET

Le capitaine de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, a affirmé après la défaite contre l’Espanyol au stade RCDE qu’il n’avait pas « compris le jeu du but » refusé à l’Isak à la 65e minute.

Le footballeur a surtout été bouleversé par la décision de Mateu Lahoz et du VAR. « Je ne sais pas si c’était plus clair à la télévision, mais je ne le comprends vraiment pas. Je lui ai demandé six fois et il me dit qu’il améliore le jeu » a-t-il commenté.

Oyarzabal a reconnu que perdre contre l’Espanyol leur laissait un « mauvais corps ». « Nous n’avons pas été mauvais et nous avons eu des occasions, mais dans une transition le jeu nous échappe. Nous repartons en colère », a-t-il souligné.

Le joueur, quant à lui, parie sur tourner la page et continuer à travailler: « Nous allons continuer à nous battre, nous devons savoir gérer ces moments. Nous allons essayer de renverser la situation le plus rapidement possible. »