“Je n’ai pas encore gagné, je sais ce qui peut arriver dans une dernière horloge”

04/09/21 à 19:46 CEST

slovène Primoz Roglic (Jumbo Visma) ne se sent toujours pas comme le vainqueur de la 76e édition de la Vuelta à partir du revenu succulent qu’il a par rapport au deuxième classé, l’Espagnol Enric Mas, à 2,38 minutes. Le souvenir du Tour 2020, quand il a perdu contre Pogacar le maillot jaune de la dernière fois, m’est venu à l’esprit à Mos.

“Je ne me considère toujours pas comme un vainqueur. J’ai l’expérience de ce qui peut arriver dans un contre-la-montre final, et je sais que parfois les choses peuvent changer, alors je vais essayer de faire de mon mieux à Santiago et alors je me sentirai comme un vainqueur en fait”, a déclaré le Slovène sur la ligne d’arrivée.

Roglic Il a terminé en deuxième position, ce qui lui a valu un bonus de 6 secondes, un résultat qu’il a jugé positif alors que l’étape se déroulait à la fin, avec un duel entre les favoris au classement général.

“Je suis très content de la deuxième place à ce stade et de la façon dont cela s’est passé. Vous ne pouviez pas demander plus. Je contrôlais principalement Adam Yates et Enric Mas, mais à la fin il y avait beaucoup plus de couloirs. Il faut être super fort pour attaquer et sortir. J’ai tout gardé plus ou moins sous contrôle.”

Il a également évoqué Roglic au développement d’une étape qui a commencé relativement tranquillement et s’est terminée par l’explosion de la dernière montée, où les hommes sur le podium se sont déplacés pour modifier certaines positions.

« La première moitié de l’étape était agréable. Nous avons donné le tempo, c’est ce que j’attendais des coéquipiers lors de la dernière étape de montagne. Ineos couru dur et la course a éclaté. J’attends avec impatience le contre-la-montre de dimanche. Nous attendions cela, alors enfin nous y sommes. »