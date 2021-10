“Je n’ai pas été surpris par les résultats du Barça ou de Madrid”

10/01/2021 à 14:12 CEST

Pep Guardiola et son Manchester City affrontent un autre grand match ce dimanche, en visitant le Liverpool de Klopp à Anfield. Après la défaite subie à Paris, Guardiola a reconnu être très satisfait de la version montrée par son équipe. Interrogé sur les résultats surprises de la Ligue des champions, comme les défaites du Barça ou de Madrid, le Catalan a reconnu ne pas être surpris, en raison du niveau élevé de la compétition.

« Je ne suis pas surpris de voir les résultats de la Ligue des champions. Je joue cette compétition depuis 12 ans et je suis conscient de la montée du niveau. Chaque match peut être un danger, même pour les plus grands. Dans le passé, quand je réalisais à quel point il était difficile de gagner un match, les gens pouvaient ne pas m’écouter. C’est pourquoi lorsque vous vous qualifiez pour la prochaine Ligue des champions, vous devez célébrer. Quand on gagne un match en phase de groupes, il faut faire la fête. Quand on passe en huitièmes de finale, il faut faire la fête et lui donner le crédit qu’il mérite & rdquor;, réfléchit Pep.

Le Santpedor a également évoqué le moment de son équipe, les duels de Klopp contre Liverpool et la course au titre en Premier League. Ce sont toutes ses phrases lors d’une conférence de presse.

Moment d’équipe

« Notre niveau a été fantastique cette semaine. J’ai revu le jeu, comme je l’ai fait avec Chelsea, et l’équipe était très bonne. Nous espérons continuer comme ça à Anfield & rdquor;

«Avec l’équipe que nous avons, soit nous jouons comme ça, soit nous ne le ferons pas. Nous n’avons pas d’attaquant avec le nez pour le but, donc nous devons dominer et faire la différence tout au long du match. Impliquez beaucoup de gens pour arriver au but, et lors des derniers matchs, nous avons pu générer beaucoup de & rdquor;

Course au titre

Liverpool et Chelsea en fuite ? Et pas Unis ? S’il vous plaît & mldr; Depuis que je suis arrivé ici, à l’exception des deux premières saisons, Liverpool a toujours été là. Toujours. La saison dernière, ils ont eu de nombreux problèmes de blessures au même poste, mais à part cela, ils sont là, et c’est le meilleur compliment que l’on puisse faire à une équipe & rdquor;

Le classement ? Je commence à regarder le classement avec 10-12 matchs à jouer. Maintenant, un point vers le haut ou vers le bas & mldr; Ce qui compte, c’est le sentiment de la façon dont l’équipe est en ce moment, et c’est ce dont nous devons profiter et continuer comme ça & rdquor;

Duels contre Klopp

“Klopp et ses équipes m’ont aidé à être un meilleur entraîneur. Il m’a mis à un niveau plus élevé d’exigence pour penser, travailler et essayer de vaincre ses équipes. C’est pourquoi je suis toujours dans ce métier. Car il y a certains coachs qui essaient de faire un pas en avant et il faut travailler et s’améliorer pour les gagner & rdquor;

« Je pense que nos matchs ont été attrayants parce que nous avons tous les deux un objectif commun : atteindre le sommet et marquer autant de buts que possible. Nous le faisons d’une manière différente, ils montent plus vite, mais le but final est le même & rdquor;

« Merci de vous attribuer le mérite de ce que nous avons fait l’année dernière ! Je suis ravi que les fans reviennent à Anfield et que nous puissions à nouveau vivre une atmosphère fantastique. J’espère que nous pourrons bien le gérer. Je suis sûr que les joueurs l’apprécient plus comme ça. Nous n’avions pas gagné depuis longtemps à Anfield car c’est une grande équipe. Évidemment les fans aident toujours beaucoup, mais nous essayons de faire notre match avec ou sans fans & rdquor;

Défaites du Barça et de Madrid en Champions

