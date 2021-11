« Je n’ai pas fait partie de la revendication, mais je soutiens Mercedes »

18/11/2021 à 18:51 CET

Lewis Hamilton a tenté de « se dégager » de toute responsabilité dans la réclamation de Mercedes devant la FIA pour la manœuvre défensive de Max Verstappen lors du dernier GP du Brésil. Le septuple champion britannique, qui arrive au GP du Qatar à 14 points du leader Red Bull, a assuré qu’il se concentre sur la préparation des trois dernières courses de l’année et y consacre ses énergies, même s’il sera « attentif » à la décision de la FIA concernant l’incident du tour 48 sur le circuit d’Interlagos.

« Je n’ai pas fait partie de cette revendication, mais j’en suis conscient et je soutiens pleinement mon équipe. Remarquez, dans mon cas, j’ai littéralement mis toute mon énergie à être prêt pour ce week-end et à m’assurer d’aller bien ici. Je n’ai aucune idée de comment le débat peut se terminer, mais je ne vais pas y gaspiller d’énergie », a-t-il déclaré. Hamilton lors de la conférence de presse FIA ​​précédant le GP du Qatar.

D’un autre côté, Hamilton a insisté sur le fait qu’il ne faut pas se rendre ou se plaindre excessivement devant des décisions qui ne dépendent pas de soi : « La mentalité du Brésil est ce qu’il faut avoir. Si vous êtes assis dans la voiture et n’arrêtez pas de vous plaindre, cela ne fera que vous nuire, alors à partir de ce moment-là, vous devez regarder vers l’avenir. De plus, il n’est pas facile de juger quelque chose qui vous n’avez pas vu sous tous les angles », a valorisé.

« J’ai vu l’incident avec l’équipe et nous avons un point de vue différent pour le moment. Bien sûr, le plus important est que j’ai gagné au Brésil et je m’y accroche, c’était un bon week-end pour nous », a-t-il déclaré. conclu Lewis.