09/10/2021 à 21h10 CEST

L’Espagnol Fernando Alonso (Alpine) n’a pas connu son meilleur jour au classement du Grand Prix d’Italie de Formule Un, dans lequel il était treizième, et a reconnu que “Non & rdquor; fait « un tour parfait & rdquor; et que “peut-être & rdquor; il avait une marge de progression pour entrer dans le top dix.

“Je pense que la première tentative en Q2 était une honte car même si nous n’avons évidemment pas bouclé trop de tours aujourd’hui, la journée a été courte, j’ai perdu la tête au virage 1 et l’opportunité a été perdue. Je n’ai fait qu’un seul essai à la fin et j’ai essayé de faire un bon tour complet car on peut toujours s’améliorer ici et là sur ce circuit. Peut-être que deux dixièmes pour pouvoir entrer en Q3 étaient possibles, mais je n’ai pas fait un tour parfait aujourd’hui”, a-t-il commenté sur le signal international selon le site Motorsport.

“Nous verrons si nous pouvons récupérer des positions dans la Q4 de demain, c’est ce que nous appelons la course de sprint“Il a ajouté. Alonso, qui, tout comme il l’avait prédit dans l’avant-première du Grand Prix des Pays-Bas qu’il allait avancer de deux positions au départ, et s’est acquitté, n’a pas osé en dire autant pour Monza.

“Nous allons tout essayer, bien sûr, mais nous ne deviendrons pas fous car partir samedi serait une chose très négative pour dimanche. Je pense qu’il sera intéressant de voir comment nous pouvons gérer la situation demain », a-t-il déclaré.

“Je pense qu’il sera plus difficile de dépasser ici. Honnêtement, après le premier tour, il sera difficile de dépasser et dans les deux premiers virages Monza est beaucoup plus étroit que Silverstonedonc je ne sais pas combien de dépassements nous pouvons avoir ici », a-t-il déclaré.