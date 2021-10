« Je n’ai pas gagné depuis longtemps, ça fait du bien »

10/10/2021 à 18:41 CEST

Valtteri Bottas (Mercedes), qui a remporté ce dimanche le Grand Prix de Turquie, le seizième du championnat du monde de Formule 1, a déclaré à Istanbul Park que ça faisait « il y a longtemps que je n’avais pas gagné » et c’est quelque chose qui « fait du bien ».

Bottas, né il y a 32 ans à Nastola et qui ne continuera pas chez Mercedes la saison prochaine – il sera pilote Alfa Romeo – a signé sa dixième victoire en Formule 1 un peu plus d’un an après avoir remporté le Grand Prix de Russie la saison dernière.

« Je pense qu’en ce qui me concerne, c’était l’une des meilleures courses que j’ai jamais faites. », a déclaré Bottas, vice-champion du monde ces deux dernières années et qui occupe la troisième place de la Coupe du monde, avec 177 points, 95,5 de moins que le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui a terminé ce dimanche deuxième et a repris le leadership. du concours.

« La voiture marchait très bien dans toutes les conditions et j’avais confiance en mes chances », a expliqué Bottas, deuxième des qualifications samedi et qui a hérité de la première place sur la grille de son capitaine, le septuple champion du monde anglais Lewis Hamilton, cinquième en Istanbul Park après avoir commencé onzième, pénalisé pour avoir changé l’unité de combustion interne du moteur de sa voiture.

« Cependant, dans ces conditions (la piste ne s’est pas asséchée et les pneus intermédiaires ont été roulés à tout moment), il était très difficile d’avoir la bonne stratégie », a ajouté le Finlandais de Mercedes, qui remplacera son compatriote Kimi Raikkonen chez Alfa Romeo et qu’il ne sait toujours pas qui sera son partenaire l’année prochaine.

« Pendant toute la course, ce que j’ai dû faire avant tout, c’était de me concentrer sur la conduite sur la ligne sèche », a déclaré Bottas après avoir remporté le Grand Prix de Turquie ce dimanche.