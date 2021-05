Je n’ai pas joué de mon mieux ce week-end

Charles Leclerc a déclaré qu’il n’était pas à son meilleur lors du week-end du Grand Prix du Portugal, malgré une sixième place pour Ferrari.

Le pilote monégasque a été surqualifié par son nouveau coéquipier Carlos Sainz pour la première fois samedi, mais a été bien meilleur pilote dimanche, passant de la huitième place sur la grille.

Sainz a quant à lui reculé, terminant la course en dehors des points en P11.

S’exprimant après la course, Leclerc a déclaré qu’il pensait qu’une cinquième place aurait pu être possible malgré sa position sur la grille.

«Je ne peux pas être satisfait de la 6e place, et dans l’ensemble, je n’ai pas fait de mon mieux ce week-end», a-t-il déclaré.

«Cela dit, en regardant ma conduite en course, je suis content du travail que j’ai fait. J’ai pris un bon départ pour le premier relais, mais Carlos et moi avons tous deux eu beaucoup de mal avec le grainage sur le pneu moyen, ce qui ne semblait pas trop affecter les autres. En équipe, nous devons comprendre ce qui s’est passé là-bas.

«Un cinquième était peut-être possible aujourd’hui, mais je ne pense pas que nous aurions pu faire beaucoup plus.»

«Nous n’avons pas eu une bonne journée», a ajouté Sainz.

«Même si j’ai pris un bon départ, la course a été très difficile après l’arrêt aux stands. Lors du premier relais, je me sentais très bien sur le pneu Soft derrière Lando, puis nous avons essayé le dégagement en changeant assez tôt sur le Medium et cela n’a pas fonctionné. À partir de là, ce fut une grande lutte pour arriver à la fin avec ce composé en raison du grain.

«Je suis déçu, car je pense que nous avons eu une bonne occasion de marquer de bons points aujourd’hui. Nous analyserons la course, tirerons les leçons de la stratégie, des pneus et du comportement de la voiture. En Espagne. »