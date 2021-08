“Je n’ai pas le numéro de téléphone de Haaland.”

in

23/08/2021 à 18:10 CEST

Haaland continue de sonner pour les plus grands du continent après sa percée dans le football européen au cours des deux dernières années. Pourtant, le Borussia Dortmund, conscient de son potentiel, ne le lâchera pas à tout prix. En fait, eLe club allemand a déjà rejeté une offre de 120 millions d’euros de Chelsea.

Actuellement, le jeune footballeur continue en Allemagne. Et Klopp, après sa carrière dans le pays, n’a pas ignoré la suite d’un footballeur qui a retenu l’attention du continent la saison dernière : “Bien sûr qu’il y a du danger avec son talent extraordinaire. Le garçon est une force de la nature. Quand il fête un but, quand il frappe le ballon…“il expliqua.

Et l’actuel manager de Liverpool n’exclut pas qu’il rejoindra bientôt un club qui aspire à la Ligue des champions : “Tôt ou tard, il sera à l’ordre du jour des grands clubs. Je ne sais pas si ce sera l’année prochaine, mais Dortmund devra y faire face“Il a ajouté. Cependant, il a nié avoir contacté le footballeur:”Je n’ai pas votre numéro de téléphone ! C’est juste un joueur très intéressant. J’aime son énergie, mais elle sera remarquée par la plupart des équipes.” condamné.

Et aussi, il a évalué positivement la saison dernière, au cours de laquelle ils ont dû faire face à de nombreuses vicissitudes : “Notre troisième place était tout aussi bonne que le titre de l’année précédente. Le gros problème, c’est qu’on a dû jouer sans défense. Van Dijk, Matip et Gomez étaient sortis et il nous a fallu beaucoup de temps avant de savoir comment gérer ça, nous avions perdu toute notre structure », a-t-il conclu.