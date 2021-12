« Je n’ai pas l’énergie pour le niveau requis par le circuit »

Tiger Woods Il attend avec impatience sa première compétition de golf depuis son accident de voiture en février, mais a déclaré vendredi que sa participation au Championnat PNC cela ne signifie pas que vous êtes prêt à jouer sur le PGA Tour.

« J’ai encore un long chemin à parcourir dans ce processus de rééducation »a déclaré le 15 fois vainqueur du Grand Chelem, qui a subi de multiples fractures ouvertes, en particulier à la jambe droite, dans un grave accident de voiture à Los Angeles. « Je n’ai pas l’énergie pour jouer au niveau exigé par le circuit (…) je ne suis pas encore prêt »a déclaré l’Américain de 45 ans.

Tiger Woods a joué le pro-am vendredi au PNC et jouera le tournoi ce week-end avec son fils de 12 ans, Charlie. Interrogé sur la valeur de cette semaine, Woods a parlé de « simplement pouvoir jouer et vivre cette expérience avec lui ». « Il y a une chose que je peux faire, penser à ma stratégie sur le terrain de golf. Je ne peux pas le mettre en œuvre, mais je peux aider mon fils à trouver des stratégies pour certains de ses coups », a déclaré Tiger à propos de la valeur qu’il apporte au week-end.

Selon Tiger Woods, la blessure dont il essaie de se remettre est la plus grave de toute sa carrière, il travaille donc dur pour se remettre. « Même les jours où je ne me sens pas très bien, nous travaillons. », Il a dit. Cependant, il a noté qu’il ne peut toujours pas marcher pendant un match entier. « Ma jambe n’est pas encore complètement rétablie et cela prendra du temps », a-t-il assuré.