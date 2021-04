“Je n’ai pas parlé avec Florentino Pérez depuis plus de cinq mois”

23/04/2021

Javier Tebas, président de LaLiga, a reconnu ce jeudi avoir mis “plus de cinq mois” sans parler à Florentino Pérez, son homologue du Real Madrid, qu’il a exhorté à donner des explications au reste des clubs espagnols sur la situation générée par la création de la Superliga, une compétition qui à son avis “Il a cessé de battre et n’a duré que 48 heures”.

“Je n’ai pas parlé à Florentino depuis plus de cinq mois. Si vous voulez, je suis ici à LaLiga pour parler. Je ne suis pas celui qui a fait une Super League clandestine déjà cachée. Quand on fait une bonne chose, on ne le fait pas aussi caché depuis autant de mois qu’ils ont travaillé », a-t-il expliqué dans une interview sur Telediario de TVE.

Selon lui, c’est le président du Real Madrid qui devrait se rendre au siège de la Liga pour donner des explications. “Mais pour le reste des clubs, pas pour moi, j’imaginais déjà ce que j’allais faire”, a poursuivi Tebas, qui a également révélé que Depuis samedi, il ne s’est pas entretenu avec Barcelone ou l’Atlético de Madrid à ce sujet.

“Je veux que toute cette situation passe un peu à demain ou au lendemain et je leur parlerai”, a ajouté Tebas, pour qui le président de Barcelone, Joan Laporta, “est également en bonne voie sur cette question”.

Lorsqu’on lui a demandé si la Super League avait un avenir, il a répondu que “a arrêté de battre” car, après avoir posé une menace qui se fait depuis des années, «cela a duré 48 heures» et parce qu’il considère qu’il est «irréalisable» pour les clubs anglais de se lancer à nouveau dans une aventure similaire.

“Il est impossible de faire une Super League sans les équipes anglaises”, Tebas a déclaré, affirmant que lors de la réunion de jeudi avec le reste des clubs, ils n’avaient pas abordé la question des sanctions possibles aux trois entités qui ont rejoint la nouvelle compétition et n’ont étudié que des formules pour se défendre contre des actions similaires “à l’avenir”.

“Nous verrons quelles mesures l’UEFA prendra car ce sont leurs compétitions qui ont mis en danger et ont aspiré à éliminer la “Ligue des champions” “, a conclu le président de LaLiga. .