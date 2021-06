“Je n’ai pas parlé avec Sergio Ramos”

in

29/06/2021

Act à 12h40 CEST

Daniel Guillen

L’entraîneur U21, Luis de la Fuente, a assuré qu’il n’avait pas personnellement parlé avec Sergio Ramos concernant la préparation de la liste définitive des convoqués pour les Jeux Olympiques : “J’ai parlé avec certains des joueurs, mais pas avec Sergio Ramos. Je suis un de ses admirateurs et je suis sûr qu’il comprend cette décision. Il n’y avait pas de place pour cet appel”.

Le technicien, quoi dirigera l’équipe U23 aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2020, a souligné que l’ancien défenseur central du Real Madrid avait les mêmes options que tout autre joueur éligible : “Sergio (Ramos) a eu les mêmes chances que n’importe quel autre joueur, mais j’avais une idée très claire dès le début. Je suis très calme”.

L’Espagnol a insisté sur le fait que l’absence du défenseur répondait à un critère de sélection convenu avec toute l’équipe : “Ce sont des décisions très pesées, réfléchies et consensuelles. Il sait que j’ai beaucoup d’affection pour lui. Je suis un fervent admirateur de tout ce qu’il représente”.

Asensio, Ceballos et Merino, les plus expérimentés

Avec l’absence de Sergio Ramos dans la liste des 22 convoqués pour représenter l’Espagne à l’épreuve olympique, l’entraîneur a choisi Marco Asensio, Dani Ceballos et Mikel Merino comme les joueurs les plus expérimentés du bloc, dans laquelle certains des composants concentrés avec l’absolu dans l’Eurocup sont également entrés en tant que Eric Garcia, Pedri, Dani Olmo, Pau Torres ou Oyarzabal.

Ainsi, la centrale de Camas, qui il n’a pas renouvelé avec le Real Madrid et son avenir est inconnu, ne participera pas ni en Eurocup ni aux Jeux Olympiques après une saison riche en blessures et qu’ils ne lui ont pas permis de performer au plus haut niveau.