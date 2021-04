Je n’ai pas peur de faire rater des courses à quelqu’un

Toto Wolff a déclaré qu’il avait clairement fait savoir à son ancien duo de pilotes, Lewis Hamilton et Nico Rosberg, qu’il n’avait pas peur de faire rater l’un d’entre eux si leurs actions sur piste avaient un impact sur l’équipe.

S’adressant à Jake Humphrey sur The High Performance Podcast, Wolff a réfléchi à l’époque où Hamilton partageait le garage Mercedes avec le champion 2016 Rosberg. L’Autrichien n’était clairement pas satisfait de l’effet néfaste de leur relation instable sur l’environnement de l’équipe et le leur a dit.

« Je ne suis pas sûr que cela tire le meilleur parti des deux, car c’est de la négativité, et vous devez toujours être un joueur d’équipe », a déclaré Wolff.

«Si la salle de débriefing est pleine de négativité, parce que les deux pilotes sont hostiles l’un à l’autre, alors cela se répandra dans l’énergie dans la salle, et ce n’est plus quelque chose que je ne permettrai plus jamais.

L’Autrichien a souligné qu’il n’avait pas le choix sur l’appariement des pilotes au sein de l’équipe à ce moment-là.

«Je ne pouvais pas le changer, car les chauffeurs avaient été embauchés avant mon arrivée», a-t-il déclaré.

«Personne n’a vraiment pensé quelle est la dynamique entre les deux? Quel est le passé entre les deux? Il y avait beaucoup de contexte historique qu’aucun de nous ne connaissait et ne le saura jamais », a ajouté le patron de l’équipe Mercedes.

«C’est pourquoi c’est quelque chose que nous examinons, comment les pilotes travaillent-ils les uns avec les autres, ce qui se passe en cas de défaillance de l’un et de l’autre. Nous acceptons l’ennui et la douleur si cela va à l’encontre d’un seul, mais nous essayons toujours de maintenir la dynamique positive dans l’équipe.

Il a en outre admis qu’il devait être résolu dans son approche à un moment donné pour garder les choses au sein de l’équipe sous contrôle.

« C’était très difficile, car je suis entré dans l’équipe en tant que nouveau venu en Formule 1, et Nico et Lewis étaient dans le sport depuis bien plus longtemps », a-t-il expliqué.

«Mais j’ai quand même pu créer un environnement où ils devaient respecter l’équipe, parfois avec une main de fer, et ils comprenaient qu’ils ne pouvaient pas nous laisser tomber, ils ne pouvaient pas laisser tomber Mercedes.

«Lors des événements de 2014, j’ai senti qu’il y avait un comportement égoïste. J’ai dit que la prochaine fois que vous vous rapprochez de l’autre voiture, votre coéquipier, vous pensez à la marque Mercedes. Vous pensez à des personnes seules dans l’équipe. Vous pensez à Dieter Zetsche, le PDG de Mercedes. Cela va changer votre façon d’agir. Vous n’allez pas mettre votre coéquipier dans le mur.

«J’ai toujours dit clairement que si cela se produisait régulièrement et qu’il y avait un schéma, je n’ai pas peur de faire rater quelqu’un des courses.»

Fait intéressant cependant, il semble que la rivalité entre Hamilton et Rosberg ne diminue pas. Cette fois, cependant, il a été rallumé loin du paddock de F1, car chacun des anciens coéquipiers aligne maintenant sa propre équipe dans la nouvelle série tout-terrain Extreme E. Rosberg a porté le premier coup lorsque son équipe a remporté la première course en Arabie saoudite le week-end dernier.