Je n’ai pas pu empêcher ce bug Android de consommer tout l’espace de stockage de mon téléphone

Et il n’y a toujours pas de solution en vue.

Lorsque vous utilisez le même téléphone depuis longtemps, on s’attend simplement à ce que vous finissiez par manquer d’espace et que vous deviez nettoyer les choses de temps en temps. Google facilite le nettoyage de votre téléphone depuis quelques années maintenant avec l’application Files Go, et les grandes mises à jour du système d’exploitation comme Android 12 intègrent un stockage intelligent conçu pour libérer automatiquement de l’espace lorsque cela est logique. Alors imaginez ma surprise lorsque j’ai découvert qu’une application système cachée qui ne peut pas être nettoyée occupait près de 20 Go du précieux espace de stockage de mon téléphone.

Cette application système en question est « Stockage du téléphone et de la messagerie » ; une application au nom inoffensif qui, d’après mon expérience en essayant de réduire sa taille, ne fait pas exactement ce que vous pensez qu’elle fait. J’utilise ce Pixel 4 XL depuis un an et demi – un téléphone qui ne prend pas en charge l’extension de stockage avec les meilleures cartes microSD, remarquez – et aucune mise à jour du système d’exploitation ne semble avoir résolu ce problème pour moi.

J’ai fondamentalement ignoré le problème pendant des mois, car j’exécutais continuellement l’utilitaire de nettoyage via l’application Files Go et cela libérerait suffisamment d’espace pour l’empêcher de me plaindre pendant plusieurs jours. Finalement, cependant, c’est devenu trop difficile à gérer et cela a fini par gonfler au point où je ne pouvais plus installer de nouvelles applications sur le téléphone. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à approfondir un peu pour comprendre le problème.

Origines anciennes

Jusqu’à il y a environ deux semaines, je ne pouvais tout simplement pas trouver où était passé mon stockage. C’était comme si environ 20 Go de stockage venaient de disparaître et disparaissaient un jour jusqu’à ce que je me demande de vérifier les applications système. Effectivement, tout en haut de la liste se trouvait l’application Phone and Messaging Storage; une application système dont je ne savais même pas qu’elle existait auparavant, mais qui était maintenant le centre de mon attention.

Comme la plupart des applications système, le stockage du téléphone et de la messagerie ne peut pas être supprimé ou modifié par un utilisateur normal. Pour ce faire, vous devez rooter le téléphone et suivre plusieurs étapes différentes à l’aide d’un utilitaire comme Titanium Backup, ou tout ce que les enfants utilisent de nos jours. Dans l’état actuel des choses, je n’ai pas rooté ou ROM de téléphone depuis probablement une demi-décennie, et je n’étais pas sur le point de commencer à le faire maintenant.

Tout comme vous pourriez le faire vous-même, j’ai demandé de l’aide avec une simple recherche sur Google. J’ai pensé que j’avais un problème ponctuel que je ne pourrais jamais résoudre, mais les résultats de la recherche m’ont dit que ce bogue existe depuis au moins 2016, bien que je n’aie trouvé aucun rapport d’utilisateur sur une taille de fichier tout à fait au niveau que je connaissais.

Le voyage dans lequel je me suis embarqué consistait à effacer les emplacements de stockage de fichiers temporaires habituels, à vider le cache et à suivre toutes les étapes décrites par Google sur son site Web d’aide sur le téléphone Pixel pour libérer de l’espace de stockage – malgré le fait que ce problème ne se produit pas seulement sur Pixel Téléphone (s. Ces étapes se sont élevées à zéro, zilch, nadda. J’étais de retour à la case départ et je me sentais au moins un peu désespéré à ce stade.

Nuke-le

Comme l’a dit un homme et érudit Steve Jobs, je suis ensuite passé au « thermonucléaire » sur mon téléphone Android. Certaines personnes ont suggéré d’effacer toutes les données des applications téléphoniques et de redémarrer. Cela n’a pas fonctionné. D’autres ont suggéré de supprimer tous les SMS que vous aviez reçus ; un processus d’une heure qui a nécessité plusieurs tentatives, de très longues attentes entre les suppressions de groupes MMS, et m’a même expulsé de plusieurs groupes RCS que je n’avais pas l’intention de quitter.

Malgré tout cela, aucun progrès n’a été fait sur l’insaisissable mystère du stockage. Après tout, si l’effacement de tous vos journaux d’appels et de vos messages ne nettoie pas l’application du système de stockage de téléphone et de messagerie, qu’est-ce qui pourrait le faire ?

Je suis ensuite allé application par application et j’ai effacé les données et le cache sur pratiquement tout ce que je pouvais, des applications système aux applications utilisateur, passant beaucoup plus de temps que prévu sur un problème aussi stupide. J’ai suivi les derniers lambeaux d’espoir jusqu’à leur fin en supprimant tous les comptes Google de mon téléphone, en redémarrant et en rajoutant lentement tout. Même alors, absolument rien n’a été résolu et je suis toujours assis à 1 Go d’espace libre sur mon téléphone.

À ce stade, la seule solution prévisible que je puisse trouver est de réinitialiser l’appareil aux paramètres d’usine.

J’ai donc contacté Google, qui produirait très certainement un moyen magique et super secret de résoudre ce bogue qui n’a apparemment aucune solution sur Internet. Après une semaine solide de correspondances, la meilleure solution était de me renvoyer au même document d’aide que j’ai lié ci-dessus. Merci pour l’effort, au moins.

À ce stade, la seule solution prévisible que je puisse trouver est de réinitialiser l’appareil aux paramètres d’usine. Le pire est que – si les utilisateurs du forum ont raison – cela ne résoudra probablement pas le problème à long terme. J’ai maintenant rencontré plusieurs utilisateurs qui ont déclaré avoir effectué cette action uniquement pour voir le bogue réapparaître plusieurs semaines plus tard.

Je suis ici pour mettre fin à ma triste histoire de malheur avec autant de résolution que j’y suis entré. Vraiment et vraiment, je n’ai aucune idée de la façon d’avancer dans la résolution de ce problème autre que de transporter un deuxième téléphone avec moi pour stocker tous mes jeux et ma musique hors ligne. Le pire est que, du moins d’après ma correspondance avec eux, Google ne semble pas non plus savoir comment y remédier. S’ils ne le font pas, je ne sais sûrement pas qui d’autre le fait.