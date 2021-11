« Je n’ai pas pu entrer dans votre duel »

Nouvelles connexes

Ana Obrégon (66 ans) a fait de ses réseaux sociaux une fenêtre sur le monde pour rendre hommage à ses proches, aussi bien ceux qui sont à ses côtés dans le bien et le mal, que ceux à qui il a dû faire ses adieux. Articles sur votre enfant Alex Lequio sont les plus courantes, des photographies et des textes avec lesquels l’actrice se souvient de son grand amour, décédé le 13 mai 2020.

Mais il a aussi une place pour sa mère, Ana María, décédée le 22 mai dernier. Sa perte a été un coup dur pour le présentateur, qui s’en est souvenu sur son profil Instagram six mois après sa mort. Au-delà des photographies, dans lesquelles les deux femmes posent en souriant aux caméras à différents moments de leur vie, l’attention est attirée sur le texte, dans lequel Obregón fait une grande confession.

« Maman pardonne-moi, parce que je n’ai pas encore pu entrer dans ton duel » commence Ana, qui reconnaît que » il y a des moments où il faut se maquiller parce que le corps ne peut plus supporter la douleur. Et je me sens mal… pardonne-moi « , demande-t-il à sa mère. » Je peux seulement te dire que je t’aime très fort, que tu as été et tu es la meilleure mère du monde, mais surtout que le cordon ombilical qui unit une mère à ses enfants ne se rompt jamais, même pas avec la mort ».

Une déclaration à deux sens, car ce n’est pas quelque chose qu’elle ressent pour sa mère, aussi avec son fils. En effet, pour lui dire au revoir, elle lui demande une faveur : « Prends soin de mon fils. Je t’aime infiniment.

Comme d’habitude, Ana Obregón a accompagné sa publication du hashtag qui a servi à taguer toutes ses images et celles de Alessandro Lequio (61) depuis le décès de son fils : #lessforever. Mais aussi avec d’autres dédiés uniquement à sa mère : # 6mesessinti et #mama.

Grâce au soutien inconditionnel de sa famille et de ses amis, l’actrice crée une nouvelle routine dans laquelle voyage et travail sont présents. En effet, il y a quelques jours, elle est rentrée à Rome en compagnie de son grand ami et représentant Susana uribarri (56), qui n’a à aucun moment lâché la main.

La fille du mythique José Luis Uribarri a joué un grand rôle dans le rétablissement d’Ana.Elle vient de rentrer dans la capitale italienne avec elle, où Ana assure qu’elle trouve une grande paix : « Quelque chose a la lumière du soir sur les toits romains qu’elle fait abstraction de ma réalité, où je ne suis rien de plus qu’une âme qui se connecte à l’histoire de tout éternel « . Et c’est aussi lui qui a réussi à faire en sorte que l’interprète présente les Chimes l’année dernière avec Anne Igartiburu (52), un plan qui, comme annoncé la semaine dernière, répétera le prochain 31 décembre.

[Más información: Ana Obregón viaja de nuevo a Roma y desvela la emotiva razón por la que visita la ciudad italiana]

Suivez les sujets qui vous intéressent