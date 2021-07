“Je n’ai pas pu m’en empêcher”, déclare Jude Bellingham après avoir jeté le maillot de l’Angleterre aux fans de Birmingham City dans la foule de Rome après la victoire de l’Ukraine

Dès que Jude Bellingham a vu les drapeaux de Birmingham City à Rome et entendu les acclamations, il s’est précipité vers eux et y jeta sa chemise.

Ils avaient parcouru un long chemin pour regarder l’Angleterre battre l’Ukraine et apporter leur soutien à leur diplômé de l’académie bien-aimé, qui s’est assuré que l’un d’entre eux remportait un souvenir.

Bellingham est l’un des jeunes talents les plus brillants du football et le meilleur à sortir de Birmingham depuis longtemps

Il a ensuite admis à talkSPORT, qui a filmé les scènes à la suite de la victoire du Stadio Olimpico, qu’il ne pouvait pas s’en empêcher.

Après avoir dominé le Groupe D et battu l’Allemagne 2-0 lors d’un match gigantesque des huitièmes de finale, les Three Lions ont prospéré alors qu’ils se dirigeaient vers la route pour la première et unique fois de ce tournoi paneuropéen.

Harry Kane a marqué deux fois samedi en quart de finale contre l’Ukraine à Rome, où Harry Maguire et Jordan Henderson ont également trouvé le chemin des filets lors d’une victoire 4-0 qui a scellé leur retour à Wembley.

Et force est de constater que Bellingham, qui a débuté sa carrière à Birmingham avant de rejoindre le Borussia Dortmund en 2020, aura toujours les Bleus dans son cœur.

Le club a même retiré son numéro de maillot n ° 22 après sa sortie de 25 millions de livres sterling et il a ensuite été félicité pour son geste.

Un utilisateur sur Twitter a écrit : « Ce gamin est un homme de légende, le monde à ses pieds – quel garçon. »

Un autre a simplement dit: “Belle touche du garçon”, avec un autre disant qu’il sera toujours un Bleu.

À Rome, cependant, il faisait partie d’un certain nombre de supporters anglais qui sont restés sur le terrain pour applaudir les fans et jeter leurs maillots dans les gradins.

L’entraîneur Gareth Southgate est maintenant salué comme l’un des plus grands entraîneurs de la nation et pense que l’Angleterre s’est remise sur la carte du football et a réuni la nation alors que les Three Lions se qualifiaient pour les demi-finales.

“Quand je regarde les personnes qui figurent sur cette liste de managers anglais, Sir Bobby [Robson] et monsieur Alf [Ramsey], c’est un honneur absolu d’être dans ce genre d’entreprise », a-t-il déclaré.

«Je sais à quel point je les tiens en estime et c’est vraiment agréable de pouvoir obtenir les résultats qui remettent notre pays sur la carte du football, vraiment.

Bellingham a célébré la victoire aux côtés de son coéquipier Declan Rice à Rome

« Les équipes doivent faire un peu de chemin et elles doivent parfois souffrir pour pouvoir progresser.

«Nous avons eu de bonnes nuits au cours des quatre dernières années, mais nous avons également eu des nuits douloureuses et nous avons appris de toutes ces expériences et cela nous a certainement aidés à nous préparer pour un autre tournoi et à préparer les matchs individuels.

«Nous ne voulions pas faire un pas en arrière, nous voulions vraiment saisir l’opportunité plutôt que d’espérer gagner ou, vous savez, laisser le destin avoir une chance de jouer son rôle. Et je pensais que les joueurs étaient décisifs et impitoyables toute la nuit.