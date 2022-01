« Je n’ai pas vraiment pu dormir la nuit dernière »

Péril! la championne Amy Schneider est en train de recoller les morceaux après avoir été cambriolée ce week-end. La joueuse qui a battu tous les records, qui vit à Oakland, en Californie, a déclaré lundi sur Twitter qu’elle allait « bien », mais qu’elle avait du mal à remplacer tous les objets personnels qu’elle lui avait volés la veille.

« Bonjour à tous ! Alors, tout d’abord : je vais bien », a tweeté Schneider 42 ans. « Mais je me suis fait cambrioler hier, j’ai perdu ma carte d’identité, mes cartes de crédit et mon téléphone. Je n’ai alors pas vraiment pu dormir la nuit dernière et je me suis traîné toute la journée à essayer de tout remplacer. » Elle a ajouté dans un autre tweet qu’elle ne pensait pas qu’elle serait en mesure de commencer à écrire le « fil de jeu » de la nuit en raison du bilan que le vol lui avait fait, notant: « Et si je continue à gagner, cela peut prendre un peu de temps pour me faire rattraper. Merci pour votre patience ! »

Schneider a eu une course mémorable sur Jeopardy !, et est maintenant la concurrente féminine la mieux rémunérée de l’émission, gagnant 897 600 $ jusqu’à présent et battant le précédent record de la championne Larissa Kelly. Avec 24 victoires à son actif mardi, Schneider a également battu le record du plus grand nombre de victoires consécutives pour une joueuse établi par Julia Collins en 2014.

« C’est tellement surprenant », a déclaré Schneider en novembre lors d’une interview du Cercle des gagnants. « Je ne vais pas prétendre que je ne pensais pas pouvoir faire le bien, mais cela a été tellement mieux que je ne le pensais qu’il est vraiment difficile de dire ce que cela signifie pour le moment. » Schneider est également devenu le premier candidat transgenre à se qualifier pour le Tournoi des Champions.

« Une fois arrivée aux épisodes trois et quatre, je savais que le cinquième était en vue », a-t-elle déclaré à ABC7 en décembre. « Une fois que je l’ai eu, c’était une sensation formidable, principalement parce que je m’amusais et que je ne voulais pas m’arrêter. En me qualifiant pour le cinquième, je savais que je reviendrais. » Schneider a déclaré qu’elle voulait envoyer un « message positif à la fille trans ringard qui veut aussi être dans la série », notant qu’en grandissant dans l’Ohio, les seules personnes trans à qui elle pensait étaient « des drag queens ou des prostituées ». Elle a poursuivi: « Voir d’autres femmes trans sous les projecteurs m’a inspiré à ne pas avoir peur d’essayer de concourir dans ce que j’ai toujours aimé. »