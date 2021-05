“Je n’ai pris aucune décision concernant mon avenir”

31/05/2021

Le à 21:49 CEST

Daniel Guillen

L’attaquant du Borussia Dortmund, Erling haaland, n’a pas révélé ce qu’il adviendra de son avenir malgré l’intérêt des grands clubs européens: “Je n’ai pas pris position sur mon avenir. Après cette trêve internationale je partirai en vacances puis je préparerai la pré-saison”.

Le Norvégien, qui est heureux après que son équipe se soit qualifiée pour la Ligue des champions 2021/22, est à l’ordre du jour d’équipes comme FC Barcelone, Real Madrid, Manchester United ou Bayern, entre autres. Le contrat avec le Borussia Dortmund n’expire qu’en 2024 et son avenir est inconnu.

L’ancien Salzbourg s’est imposé comme l’un des attaquants les plus importants du continent en raison de son exubérance physique et de sa capacité de marquer.. Du club allemand, ils font tout leur possible pour conserver l’un des plus grands actifs du marché et ils me font confiance pour continuer à Signal Iduna Park l’année prochaine.

Une des grandes absences de l’Eurocopa

Haaland terminera la concentration avec la Norvège la semaine prochaine et partira en vacances sans pouvoir disputer le championnat d’Europe. La Norvège a été éliminée en demi-finale des barrages d’accès contre la Serbie et l’équipe dirigée par Haaland et Odegaard lui-même ne participera pas à l’édition 2021. Le buteur est l’une des absences les plus notables du tournoi qui débutera le 11 juin.

L’attaquant a été l’une des sensations de la saison avec le Borussia Dortmund, où a marqué 41 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues, en plus de délivrer 12 passes décisives. Depuis son arrivée en Bundesliga, le Norvégien a inscrit 57 buts en 59 apparitions. L’équipe entraînée par Edin Terzic a remporté le DFB Pokal et a scellé son billet pour la Ligue des champions 2021/22.