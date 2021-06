“Je n’ai rien trouvé de bon”

18/06/2021 à 18:43 CEST

L’Espagnol Jeanne Mir (Suzuki GSX RR), actuel champion du monde MotoGP, a conclu la première journée d’essais du Grand Prix d’Allemagne seizième, une journée où il n’a trouvé “rien de bon”.

Le pilote précise qu'”il y a des circuits où l’on chausse le vélo et où l’on se sent bien, et il y en a d’autres où il faut travailler un peu plus pour retrouver ces sensations”.

Mir a reconnu n’avoir rien trouvé de “bon” ce jour-là. “Surtout dans les secondes libres. Dans le premier j’étais là, mais dans les secondes, avec la température la plus élevée, j’ai essayé le pneu moyen et dur, et je n’ai pas bien choisi en faisant le ‘time-attack’, car j’ai .fait avec le médium et je pense que le dur avait plus de potentiel, donc c’était de ma faute”, regrette-t-il Mir.

“Je ne suis pas trop inquiet, mais c’est vrai que je n’aime pas être ici – seizième – et j’ai raté une occasion d’être devant, c’est clair que demain ça va s’améliorer, car sinon, je serais beaucoup plus énervé off”, souligne le pilote de Suzuki.

“Je pense que samedi j’ai une bonne occasion de tout mettre en place et de passer un bon moment”, a-t-il déclaré convaincu Mir.