Je n’ai vraiment pas besoin de ces périphériques Razer Halo Infinite – et pourtant…

Razer a révélé quatre périphériques inspirés de Halo Infinite, et au grand dam de mon portefeuille, ils sont absolument magnifiques à voir.

Les périphériques « sanctionnés par l’UNSC » fonctionnent à la fois sur PC et Xbox – Halo Infinite est livré avec une prise en charge de la souris et du clavier sur les consoles Xbox – et reproduisent l’emblématique Mjolnir Powered Assault Armor que Master Chief porte – avec des cicatrices, des éraflures et des éraflures usées au combat .

Alors, quels périphériques Razer sont configurés pour recevoir le traitement Halo Infinite ?

Eh bien, il y a le casque Razer Kaira Pro pour Xbox, qui comprend les pilotes TriForce Titanium 50 mm de Razer qui sont conçus pour capter chaque explosion de grenade à plasma et grognement grâce à leur conception brevetée en trois parties. Le casque Razer Kaira Pro est également livré avec une récompense bonus dans le jeu, le revêtement Deathly Poison Armor, et coûtera 169,99 $ (tarifs britanniques et australiens à confirmer).

Pour la souris, Razer a donné un éclat à son fidèle DeathAdder V2. Il est livré avec l’emblème Fangs comme récompense bonus dans le jeu et devrait coûter 79,99 $.

Razer a opté pour le BlackWidow V3 pour son clavier de choix, qui est équipé de commutateurs mécaniques Razer ultra-durables pouvant supporter jusqu’à 80 millions de frappes. Vous auriez besoin de jouer une quantité sérieuse de Slayer pour les user, alors. Prenez le clavier et vous obtenez le revêtement d’arme Deathly Poison comme récompense bonus dans le jeu. Il devrait coûter 179,99 $.

(Crédit image : Razer)

Enfin, Razer a également donné à son tapis Goliathus Extended Chroma un nouvel éclat Halo. Si vous avez toujours voulu ajouter un éclairage RVB à votre tapis de souris, ce tapis Goliathus Extended Chroma de marque UNSC semble être une excellente option pour 79,99 $. Vous obtenez également cinq échanges de défis, qui vous permettent d’attribuer de nouveaux défis à relever dans le pass de combat multijoueur de Halo Infinite.

Avis : Halo là, beaux périphériques

(Crédit image : Microsoft)

Ai-je honnêtement besoin d’un nouveau clavier, d’un casque, d’une souris et d’un tapis surdimensionné qui s’allume ? Bien sûr que non. Mais est-ce que voir un bureau rempli d’équipements inspirés de Halo Infinite me donnerait un sentiment de joie enfantine chaque fois que j’entre dans mon bureau ? Vous pariez, et c’est la beauté du matériel en édition limitée.

J’ai déjà pré-commandé la manette sans fil Halo Infinite Xbox Elite Series 2, mais heureusement, j’ai eu le sentiment de ne pas obtenir la Halo Infinite Xbox Series X, même si le son de démarrage personnalisé et le ventilateur bleu m’ont presque fait basculer.

Il y a aussi un disque dur Halo Infinite sur le chemin de Seagate, qui devrait bien s’asseoir à côté de cet équipement Razer, et les propriétaires de Xbox Series X et Xbox Series S peuvent sélectionner un arrière-plan dynamique Halo Infinite.

L’équipement Halo Infinite Razer sera disponible à l’achat à partir du 27 septembre, avec une date de sortie fixée au 21 octobre 2021. Halo Infinite, le jeu, sortira le 8 décembre 2021 et arrivera sur Xbox One, Xbox Series X/S , et PC. Le jeu sera également gratuit pour les abonnés Xbox Game Pass le premier jour, et le multijoueur du jeu sera gratuit. Halo Infinite prendra également en charge le jeu croisé et la progression croisée.

