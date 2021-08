“Je n’aimais pas écouter tout le monde sauf moi” : Yalitza après Rome

FS : En 2019, vous avez été nommé Ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO pour les peuples autochtones, quel est selon vous votre rôle en tant que représentant de la diversité ? Vous sentez-vous cette responsabilité de quelque façon que ce soit?

DÉJÀ: Au début je me sentais très responsable, je me demandais : « que dois-je faire ? Comment vais-je faire ?”, Jusqu’à ce que je comprenne qu’on a tous un peu cet engagement. J’ai appris que la responsabilité est répartie et partagée, même si je ferai ce qui est dans mes possibilités, sachant qu’il y aura des choses pour et d’autres contre. Quand l’histoire de l’UNESCO est arrivée Je me suis juste poussé et j’ai pensé: “comment vais-je être un ambassadeur des peuples autochtones si je ne parle pas moi-même une langue autochtone, je suis moi-même le résultat de cette discrimination et c’est pourquoi j’ai perdu ma langue”. Mais ils m’ont dit exactement cela : « Vous avez osé parler et accepter que vous êtes le résultat de cette discrimination. C’est pourquoi il est important de le signaler, pour éviter que cela continue de se produire. Cette responsabilité partagée dont je parle, c’est ce qui a ouvert des portes, c’est le même combat qui en fin de compte est une question de respect et d’acceptation.

Yalitza Aparicio au ELLE Mexique en septembre. Robe, Louis Vuitton. Bijoux, Cartier. (Photo : Ximena Morfín pour ELLE Mexique)

Yalitza

FS : La mode a un pouvoir de transformation. Enfiler une robe, un costume, un jean ou un sweat-shirt vous fait vous sentir différent. En ce sens, un vêtement est une expérience. Quel est votre rapport à la mode ? Comment vivez-vous la mode, compte tenu des différents créateurs avec lesquels vous avez collaboré et des nombreuses séances photos et tapis rouges auxquels vous avez participé ?

DÉJÀ: Avec la mode, vous pouvez découvrir différentes choses et expérimenter différents types de vêtements a été une façon très amusante de découvrir différents concepts de moi et d’apprendre à me connaître. Quand j’ai porté la robe Rodarte (un design en tulle couleur menthe) pour les Oscars et que les créateurs m’ont mesuré, j’ai eu l’impression que c’était une robe de princesse que je n’aurais jamais imaginé porter. Je me regardais dans le miroir et disais “c’est moi ?” J’aimais voir une autre partie de moi et du coup je me suis donné l’opportunité d’utiliser plus de couleur. Maintenant, je regarde des photos et je dis “quelle différence” en termes de ma propre acceptation. Tu es en train d’apprendre. Avant je m’emballais beaucoup par ce qu’ils disaient – tu n’appartiens pas, ton physique, ta couleur, ton origine, qu’est-ce que tu fais là– et oui j’y ai pensé à l’époque, mais maintenant ils peuvent dire ce qu’ils veulent. Quoi qu’ils disent, je me sens à l’aise. Parce que (mode) c’est une façon de t’accepterIl s’agit d’apprendre à se connaître de différentes manières et tant que vous vous sentez à l’aise, c’est bien. C’est ce que j’ai appris, beaucoup me demandent pourquoi je ne porte pas de vêtements indigènes. “Tu devrais, tu oublies tes racines”, me disent-ils, mais j’ai parfaitement le droit de porter les vêtements que je veux, nous les avons tous, et il n’y a rien de mal à cela.

Corps, Cancino. Jupe, Dior. Bijoux, Cartier. (Photo : Ximena Morfín pour ELLE Mexique)