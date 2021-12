« Je n’aime pas beaucoup jouer pour le plaisir de jouer »

03/12/2021 à 21:57 CET

Eder Sarabia, entraîneur d’Andorre dont le principal actionnaire est Gérard Piqué, ne renonce à rien face au Celta, son rival au deuxième tour de la Copa del Rey. « Je n’aime pas beaucoup jouer pour jouer. Nous essaierons de gagner et de passer le tour. Nous l’avons très clairement », a-t-il déclaré.

Le club de la Principauté, de la première division RFEF, s’est qualifié pour le deuxième tour de la Copa del Rey après avoir éliminé Náxara de La Rioja 0-1 grâce à un penalty de Marc Fernández. Maintenant, comme il y a deux saisons, une première division l’attend. En 2020, les hommes de Gabri García ont poussé le Leganés de Javier Aguirre à la limite alors que l’équipe madrilène s’est qualifiée aux tirs au but après avoir terminé le match à Encamp 1-1.

Cette fois, Andorre affrontera le Celta de Vigo le 14 décembre à 19h00 au stade national d’Andorre-la-Vigo. Pour Eder Sarabia, fils du mythique Manu Sarabia et ancien entraîneur adjoint de Quique Setién au Barça et au Betis, le match contre le Celta est « très beau ». « Nous sommes très excités. Au final, ce type de nominations est très important pour l’équipe, pour le club, pour les joueurs, pour moi et pour le pays.. Une très belle fête et j’espère que le maximum de public possible viendra nous soutenir », a souligné l’entraîneur d’Andorre, qui occupe la septième position du groupe 2 de Primera RFEF.

« Nous irons profiter et bien sûr aussi rivaliser avec nos armes, qui sont nombreuses. Préparons-le avec courage et avec agressivité défensive et offensive. Et que le terrain de jeu dicte la sentence », a-t-il déclaré.

Andorre a des joueurs avec un passé à Barcelone comme Adrià Vilanova, fils de feu ‘Tito’ Vilanova, Roger Riera, qui a fait un passage au Celta B, Martí Vila, venu en Andorre de Fabril, Adrià Altimira, Martí Riverola, Dani Morer ou Marc Pedraza -fils d’Ángel Pedraza également décédé, ancien joueur de première division.

Les Andorrans ont également le fils de Xavi Aguado, Marc, et le meilleur buteur de l’ancien deuxième B, Carlos Martínez. « Tout rival qui nous aurait touchés serait déjà une fête. Une première est toujours plus excitante et a plus d’impact. Nous irons jusqu’à la mort et concourrons », a déclaré Sarabia. Le Celta de Vigo a atteint le deuxième tour après avoir battu l’Èbre 0-5 mardi.