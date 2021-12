« Je n’aime pas ceux qui sont parfaits sur et en dehors du court »

29/12/2021 à 15h27 CET

serbe Novak Djokovic, numéro un mondial, a reconnu qu’il appréciait la façon d’être russe Daniel Medvedev (2) et de l’allemand Alexandre Zverev (3) parce qu’ils reconnaissent publiquement leur imperfection.

« Je n’aime pas les gens parfaits, sur et en dehors du terrain. Cela n’existe pas. Par conséquent, j’apprécie Sacha (Zverev) Oui Daniel (Medvedev)», a déclaré le tennisman vainqueur des 20 tournois du Grand Chelem dans une interview publiée ce mercredi par « L’Équipe ».

Djokovic, 34 ans, a parlé de sa relation avec Medvedev, qui a privé le Serbe d’être couronné 21 000 $ lors du dernier Open des États-Unis, devant Roger Federer Oui Rafael Nadal, tous deux également avec 20.

« J’aime beaucoup son personnage, il donne l’image que ‘je suis comme je suis, et ne le copie de personne (…) On voit généralement des jeunes qui commencent leur carrière et parlent des vétérans, comme’ il est mon idole, je veux être comme lui. » Mais il (Medvedev) est authentique et c’est ce que j’aime », a-t-il déclaré.

Le Serbe a déclaré s’être identifié au Russe, 25 ans, et a inclus Zverev, 24 ans, dans le même groupe de « politiquement incorrect ».

« On peut parler d’une mentalité rebelle, mais ça ne se résume pas à ça. On veut être authentique, respecter nos valeurs », a-t-il déclaré.