« Je n’aime pas Mauro Icardi »

02/11/2021 à 18:12 CET

Daniel Osvaldo Il vit heureux en réalisant son rêve d’être chanteur, absorbé par son groupe de rock, « Vieille ville ». Après sa retraite du football, un sport qui l’a emmené dans des endroits avec des équipes très diverses, comme le RCD Espanyol ou l’Inter Milan, Osvaldo a fondé son propre groupe musical.

L’ancien footballeur italien nationalisé a récemment participé au programme Los Mammones, présenté par l’Argentin Jey Mammon, pour discuter de l’actualité du football. Et l’animateur de l’espace n’a pas hésité à interroger Osvaldo sur la polémique du mois, la rupture et le retour de Mauro Icardi et Wanda Nara en couple, suite à une infidélité de l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Mammon a demandé à Osvaldo s’il aimait Mauro Icardi. Le chanteur vient de répondre avec un « non » sec. Devant le visage surpris du présentateur du format, l’ancien attaquant a ajouté un ironique « dois-je mentir ? tout en esquissant un sourire.

La mauvaise relation de Daniel avec le partenaire actuel de Messi vient de loin. Les deux footballeurs se sont rencontrés à l’Inter Milan lors de la saison 2014-15. Lors d’une rencontre avec l’équipe milanaise, Osvaldo a déclenché sa colère contre son coéquipier d’alors Icardi pour lui avoir refusé une passe décisive après avoir raté une occasion. Quelque temps plus tard, le chanteur du Barrio Viejo a admis que s’il n’y avait pas eu Fredy Guarín l’a arrêté, le différend aurait pu passer à plus grand.