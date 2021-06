Je n’aime peut-être jamais les jeux mobiles, mais une conversation a changé ma façon de penser

Le jeu mobile est souvent considéré comme une communauté de fans « occasionnels » qui ne sont pas de « vrais joueurs ». De même, les jeux développés pour mobile, même certains des meilleurs jeux Android, ont tendance à être méprisés par les utilisateurs de l’espace de jeu sur console et PC.

En tant que personne qui a grandi avec les jeux sur console, il y a beaucoup de choses que je n’aime pas dans le mobile : des commandes tactiles, des écrans plus petits et, souvent, des jeux de qualité inférieure. Mais c’est un succès pour une raison, et je voulais comprendre pourquoi c’est si populaire, alors j’ai contacté le développeur de Clash of Clans Supercell pour avoir un aperçu.

J’ai parlé à Jere Sanisalo, programmeur de jeux sur Clash Royale, qui a pu m’aider à mieux comprendre le développement de jeux mobiles et pourquoi les gens peuvent le considérer plutôt que le développement de consoles. En tant que personne qui a travaillé chez Housemarque pour produire des jeux sur console, Sanisalo a déclaré qu’une grande partie du processus de développement est en fait la même, quelle que soit la plate-forme. Il a été attiré par l’industrie parce qu’il aime résoudre les problèmes et que « chaque plate-forme offre les siens ».

Source : Supercellule

Ce qui ne m’a pas surpris, c’est pourquoi il est personnellement enthousiasmé par le jeu mobile : c’est énorme. On estime que 239 millions de personnes ont joué à des jeux mobiles aux États-Unis et au Canada en 2020, soit environ 65% de la population totale. L’omniprésence des smartphones signifie que presque tout le monde a accès à des jeux mobiles quelconques. Cela explique pourquoi le mobile représente une grande partie du marché mondial du jeu, générant 75 milliards de dollars l’année dernière seulement, selon un rapport de Statista.

“La principale excitation est la taille du marché”, a-t-il déclaré. “Beaucoup de gens ont un smartphone capable de jouer au moins à certains jeux. La démographie est alors beaucoup plus large, car ce ne sont pas seulement les purs joueurs ou les passionnés de jeux qui ont accès aux appareils. De plus, les gens transportent leurs appareils avec eux la plupart du temps. Cela signifie que vous pouvez créer des types de divertissement très différents. Vous pouvez offrir aux joueurs de courtes rafales de plaisir condensées en quelques minutes de jeu. Tous les jeux ne doivent pas nécessairement être une longue histoire qui demande des heures de concentration – même si j’aime vraiment y jouer sur console moi-même.”

Sanisalo m’a également dit que le développement pour mobile est gratifiant en raison des différents types de personnes qui jouent et apprécient les jeux. Même s’il a ses propres inconvénients – des défis de développement pour un nombre toujours croissant d’appareils, par exemple – le marché mobile offre plus d’espace pour les studios de développement et les jeux de niveau intermédiaire que Sony, Microsoft et Nintendo hésitent souvent. Alors que les équipes de développement de consoles peuvent atteindre plusieurs centaines de développeurs travaillant sur un seul titre, les jeux mobiles permettent de garder des équipes plus petites.

Sanisalo note que même si les jeux sur mobile et sur console continueront d’encourager un ensemble différent de joueurs, de développeurs et de modèles commerciaux, il a remarqué une convergence accélérée au cours des dernières années, les consoles proposant davantage de jeux indépendants, dont beaucoup sont gratuits. , et les appareils mobiles comme les derniers iPhones et les meilleurs téléphones Android, deviennent suffisamment puissants pour jouer aux titres de console.

“Il y a des indications que les jeux gratuits passent lentement du côté de la console et deviennent de plus en plus gros, tandis qu’en même temps, d’énormes jeux riches en contenu passent lentement du côté mobile. Je pense toujours que le mobile continuera cependant d’être la plate-forme avec une base de joueurs plus diversifiée pendant un certain temps. Les personnes qui préfèrent ne pas s’asseoir devant un téléviseur ou acheter un appareil spécialisé qui ne fait rien d’autre que faire tourner des jeux continueront à trouver de nouvelles façons de s’amuser grâce aux jeux mobiles.”

En tant que joueur sur console, j’ai toujours préféré prendre une manette et jouer à un jeu, généralement celui que j’ai acheté, devant la télévision. Je n’ai jamais été attiré par les jeux sur mobile, et j’ai l’impression, comme beaucoup de gens, qu’il existe un fossé clair entre les joueurs sur console (hardcore) et ceux qui jouent sur leur téléphone (casual). J’ai demandé à Sanisalo pourquoi il pensait que c’était le cas. Sa réponse a mis en évidence un problème plus vaste où des groupes de personnes tombent dans une mentalité « nous contre eux ». La même chose peut être dite pour les guerres entre consoles Xbox et PlayStation, et ainsi de suite.

« Différentes personnes aiment différentes choses et il y a de la place pour tout le monde. »

“Les mêmes” guerres saintes “qui se déroulent depuis toujours dans les jeux [caused the rift between console and mobile gaming]. Avant que les consoles ne soient une chose, il y avait beaucoup de combats entre les joueurs d’ordinateurs à domicile pour savoir qui prend en charge la meilleure marque. Puis les premières consoles sont arrivées, et elles ont été méprisées comme la nouvelle « chose pour enfants » (Nintendo étant l’une des consoles les plus visibles à l’époque).

« Les jeux sur console sont désormais largement acceptés, je suppose donc que le mobile est désormais le nouveau« enfant » du quartier, en particulier avec l’essor des jeux occasionnels et hyper-casual. J’aime juste voir les gens apprécier les jeux. Différentes personnes apprécient différentes choses, et il y a de la place pour tout le monde.”

Son dernier point m’a vraiment touché. C’est quelque chose que je dis constamment moi-même, mais je ne mets pas toujours en pratique ce que je prêche. Je n’ai toujours pas le même amour pour les jeux mobiles que pour les consoles, mais je commence à profiter davantage de l’espace. J’ai joué activement au Xbox Game Pass sur Android, ce qui est une autre façon d’avoir ce correctif de console dans ma poche.

L’ajout de jeux en nuage comme Game Pass, Stadia, Luna et GeForce Now ne fait que renforcer une tendance qui bouillonne depuis des années : le jeu mobile n’est pas réservé aux joueurs occasionnels. La plupart des esports les plus populaires sont des titres mobiles comme PUBG Mobile et Arena of Valor. Des entreprises comme Riot adaptent des titres PC populaires comme Valorant et League of Legends au mobile. La montée en puissance des téléphones de jeu dédiés donne encore plus de crédibilité au succès à long terme du jeu mobile hardcore.

Tous ces faits peuvent ne rien faire pour diminuer la réputation du jeu mobile comme étant inférieur et distinct du jeu sur PC et console, mais après avoir eu cette conversation, je suis un peu plus près de comprendre le succès et le plaisir de ces téléphones. -premiers titres.

