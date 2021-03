Je n’aurais pas cru ce résultat

Toto Wolff a déclaré qu’il n’aurait pas cru au résultat du Grand Prix de Bahreïn si quelqu’un l’avait prédit avant la course.

Le pilote Mercedes Lewis Hamilton a remporté de façon spectaculaire le rival de Red Bull Max Verstappen, le septuple champion du monde étant capable de retenir le Néerlandais en charge dans les phases finales.

Red Bull avait semblé être au top tout le week-end avec Verstappen dominant les trois séances d’essais et les qualifications, mais un bon appel à la stratégie et une course bien exécutée par Hamilton leur ont permis de sceller une première victoire de la saison de Formule 1 2021.

Réfléchissant à un week-end mouvementé, Wolff a déclaré que Mercedes manquait toujours de rythme de qualification et a admis que la course montrait le type de tâche que l’équipe avait entre les mains cette saison.

«Si quelqu’un avait prédit que ce serait le résultat dimanche, je ne l’aurais pas cru», a-t-il déclaré. «Si vous êtes honnête à 100% avec vous-même, nous manquons toujours de rythme lors des qualifications.

«Aujourd’hui, nous étions définitivement compétitifs et la stratégie a fait toute la différence. Nous avons lancé un appel audacieux au début pour prendre la place de la piste et la tête de la course, puis à la fin les dieux de la course étaient de notre côté. Bahreïn n’a jamais été la course la plus forte pour Red Bull et ils n’ont jamais été traditionnellement les plus rapides à sortir des blocs, donc après aujourd’hui, je ne doute pas qu’ils seront extrêmement difficiles à battre en 2021. Nous avons un vrai combat entre nos mains – et nous sommes tous enthousiasmés par la perspective d’une bataille très serrée pour ces championnats. »