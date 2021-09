“Je n’avais jamais vu l’ambiance du stade Vélodrome”

27/09/2021 à 19:01 CEST

Konrad de la Fuente est une personne heureuse, un footballeur qui s’est adapté au football d’élite en très peu de temps et de très bonne manière. Dans son nouveau club, l’Olympique de Marseille, il vit de très bons premiers mois, participant à tous les matches et offrir à son équipe et à ses fans des échantillons de cette vitesse et de cette confiance en soi qui l’ont fait se démarquer dans les catégories inférieures de Barcelone. Pour Konrad, le changement a été positif et l’ambiance dans sa nouvelle maison, le ‘Stade Vélodrome’, est “quelque chose que je n’avais pas vu de ma vie“.

“J’ai trouvé l’ambiance incroyable. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit si fort, c’est un plaisir d’y jouer. Je n’ai jamais vu cet environnement de ma vie, nulle part ailleurs. Les débuts au Stade Vélodrome ont été une sensation incroyable. Être sur le terrain lorsque l’équipe a marqué le premier but à domicile au retour des supporters était spectaculaire », a expliqué Konrad dans une interview aux médias du club.

Le jeune ailier américain a été frappé par le niveau de ses coéquipiers, ainsi que par la différence entre la Ligue 1 et le championnat espagnol. “Ils m’ont tous vraiment surpris. Beaucoup de bons jeunes joueurs, et les joueurs qui sont ici depuis le plus longtemps ont beaucoup d’expérience. J’espère que nous pourrons faire du bon travail cette saison. La Ligue 1 est différente du football américain et du championnat espagnol. En Espagne le football est plus calme, plus tactique, avec un rythme plus lent. Le championnat de France est difficile mais je m’y adapte bien.”

Il est très reconnaissant de la confiance que lui a accordée le staff technique et espère continuer à grandir pour pouvoir vivre des expériences en Europe et aussi avec l’équipe américaine, qu’il a décrite comme « une très bonne équipe, avec de très bons joueurs offensifs. , et avec lequel j’espère réaliser de grandes réalisations à l’avenir.”