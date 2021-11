Ne prenant qu’un point au Grand Prix du Qatar, Sebastian Vettel se dit embourbé par Valtteri Bottas au départ.

Vettel s’est classé dixième sur la grille de Losail avec son coéquipier Lance Stroll en P12.

57 tours plus tard cependant, c’est le Canadien qui a fait le plus de progrès, se frayant un chemin jusqu’à la sixième place tandis que Vettel marquait le dernier point disponible.

Il n’était pas content de ça.

« Nous aurions pu marquer plus de points aujourd’hui », a-t-il déclaré à l’édition allemande de Motorsport.com.

Vettel a semblé prendre un bon départ pour devoir freiner presque immédiatement alors qu’il arrivait derrière Bottas, le pilote Mercedes partant P6 après avoir été frappé d’une pénalité de trois places sur la grille pour ne pas avoir ralenti à cause des drapeaux jaunes agités en qualifications.

Le Finlandais a pris un départ terrible, a immédiatement perdu des positions et, avec Vettel venant derrière lui, cela signifiait que le pilote Aston Martin était également ralenti.

« Je n’avais nulle part où aller », a déclaré Vettel. « Les voitures devant moi pouvaient le doubler, et j’étais le premier de la file à devoir ensuite descendre de l’accélérateur.

« J’ai perdu l’arrière et j’ai dû ouvrir la direction, sinon j’aurais filé.

« Et puis en fait, toutes les voitures étaient passées. »

C’est un P10 pour Sebastian Vettel au #QatarGP 🇶🇦🏁 | Seb : « Mec désolé pour le premier tour. Ça pique. J’ai rien vu quand je suis passé en T1. C’était pas génial de mon côté… Le rythme était bon ». pic.twitter.com/AvnujdG2v9 – Sebastian Vettel #5 (@sebvettelnews) 21 novembre 2021

Vettel a chuté à la 17e place et a passé son dimanche soir à remonter lentement mais sûrement dans le top dix.

« J’étais pratiquement tout au fond », a-t-il poursuivi.

« Nous avons donc essayé de rester dehors le plus longtemps possible, et lorsque nous avons remarqué que nous pouvions rouler presque la moitié du temps avec des pneus tendres, le seul arrêt était la conséquence logique. »

Vettel a conduit les 26 premiers tours en pneus tendres, puis est passé aux médiums pour le reste du grand prix.

Mais alors que Bottas et les deux pilotes Williams ont subi des crevaisons alors qu’ils tentaient des stratégies à un arrêt, Vettel a trouvé que les Pirellis fonctionnaient bien pour lui.

« C’était amusant », a-t-il déclaré.

« C’était l’une de ces courses où les pneus ont très bien résisté et où l’on pouvait pousser. Le fait que j’étais si loin à la fin du premier tour était moins encourageant.

Vettel est resté P12 au championnat des pilotes, jusqu’à 43 points, tandis que Stroll est P13 avec 34 points.