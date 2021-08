“Je n’avais pas envie de m’entraîner, ma femme me ferait descendre du canapé…”

Adel Mechaal et Ignacio Fontes seront ce samedi en finale du 1500, après avoir réalisé une magnifique série. En principe, aucun d’eux ne se battra pour accrocher une médaille, même si être parmi les meilleurs est déjà une immense fierté pour eux. L’histoire de Mechaal, cependant, est choquante et raconte tout ce qu’elle a dû traverser pour arriver ici. Il l’a dit lui-même, au micro de Teledeporte après son exploit. Il y raconte comment sa mère a souffert de leucémie et ce qui a changé sa façon de se préparer pour l’épreuve olympique.

“Pour moi, cette année a été assez difficile. Ma mère vient de regarder la course depuis l’hôpital. Il est toujours là, mais nous sommes heureux car c’est déjà beaucoup mieux. Les derniers tests indiquent que la leucémie a déjà diminué. Elle va très bien et nous attendons les effets secondaires de la chimiothérapie, mais, comme je l’ai dit en Espagne, c’est grâce à tous les médecins qui sont là pour la soigner. Ils la traitent bien depuis plus de 40 jours et je les remercie beaucoup”, révèle-t-elle.

En plus de s’occuper de sa mère, Mechaal a pu s’entraîner suffisamment pour se rendre aux Jeux olympiques. Cependant, il ne voulait pas concourir, se concentrant sur ce qui était vraiment important : “La vérité est que cette année je n’ai pas concouru parce que je n’avais pas le désir ou l’enthousiasme de concourir. C’est un cliché, mais vous vous rendez compte que la santé passe avant tout et quand la santé d’un de vos proches, comme dans ce cas votre mère est en danger, tout passe au second plan“.

Il n’a pas fait de compétition, mais il a fait de l’exercice. Tout cela grâce à sa femme, qui lui a fait confiance pour réaliser un rêve et dédier ses succès à toutes les personnes qui ont aidé sa mère à se rétablir : “Je n’avais pas envie de m’entraîner ou de faire de la compétition. Ma femme me soulevait du canapé et me disait “Allez, on va s’entrainer”. Je suis là grâce à elle et surtout parce que je voulais donner quelque chose à ma mère et à tous les travailleurs de l’hôpital de Gérone, qui prennent soin d’elle chaque nuit et chaque jour. Merci beaucoup et j’espère que samedi en finale je pourrai vous donner un bon résultat. “Qu’il le gagne ou non, il a déjà une médaille d’or olympique en progression.