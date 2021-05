“Je n’avais pas peur, même mon arrière-grand-mère faisait partie d’un gang de rue”

Dejounte Murray a 24 ans. Il est en NBA depuis 2016, quand il est passé par la noble porte des Spurs en tant que numéro 29 du repêchage. Il avait joué une saison avec les Huskies de Washington, une université de son état d’origine: il est né à Seattle et a grandi dans le dur South End.

Murray est un meneur qui sort du moule des meneurs de jeu d’aujourd’hui. Il n’en tire pas trois s’il n’est pas forcé, il joue à toute vitesse en transition et apprend peu à peu à organiser le match en cinq contre cinq et à marquer du demi-fond. Gregg Popovich croit en lui et la franchise texane le considère comme l’un de ses piliers pour l’avenir: il est déjà le deuxième plus âgé de l’effectif après la très vétéran Patty Mills et en octobre 2019 il a signé une prolongation de contrat de quatre ans et 64 millions d’euros. . dollars qui pourraient finir par être 70.

Il l’a fait après avoir raté la saison 2018-19, la troisième pour lui dans la Ligue, après avoir déchiré son ligament croisé en présaison. Il est venu d’entrer dans le deuxième Quintette défensif en 2018Quelque chose que seuls Kobe Bryant, Tim Duncan et Anthony Davis avaient réalisé avant lui à 21 ans ou moins. Parce que, par-dessus tout, Murray est un défenseur exceptionnel, un ravageur, un cauchemar pour les meneurs adverses. Dans cette saison, au cours de laquelle ses Spurs vont jouer le jeu sauf catastrophe, il marque en moyenne 15,9 points, 7 rebonds et 5,4 passes décisives.

Michael Pina dit, dans un excellent article sur lui dans Sports Illustrated, que ça va être le seul joueur qui n’a pas été une étoile au cours de la dernière décennie après des moyennes d’au moins 15 + 7 + 5. L’article est, au-delà, une excellente revue de la vie, très compliquée, qui a forgé le Murray qui donne tout tous les soirs sur les pistes avec les Spurs. Une enfance et une adolescence marqué par la survie dans un quartier marginal très difficile. Violence, gangs, drogues, arrestations: «C’est une histoire que je n’ai jamais racontée auparavant parce que j’étais vraiment dans la rue. Vraiment. Il n’y a pas de quoi se vanter. C’est de la vraie merde, c’est fou quand je me réveille le matin et que je pense jouer en NBA. C’est comme être dans un jeu vidéo. Il y a des gens qui achètent une chemise avec mon nom dessus. C’est comme si ce n’était pas réel, je suis ici depuis cinq ans et c’est toujours comme un rêve ».

Murray raconte franchement comment son destin semblait écrit… et avec une très mauvaise fin: «Je pense que le chemin qui m’a amené ici, tout ce que j’ai dû surmonter… personne n’a eu à traverser autant. Je suis à un moment où je réfléchis à la manière de raconter mon histoire pour motiver les autres, pour que le monde sache qui est Dejounte Murray. Jusqu’à présent, j’ai très peu parlé de moi parce que c’était quelque chose qui m’a traumatisé. Quand tu penses aux rues être un gamin dans la rue … dans les gangs, la drogue et devoir faire tout ce qu’il faut pour gagner de l’argent… c’était ce qu’il y avait. C’était ma vie. Ce n’est même pas quelque chose que j’ai dû apprendre. C’était ça ou rien, il n’y avait pas d’autre moyen ».

Cette voie a finalement changé après plusieurs arrestations: «Je n’étais même pas un jeune délinquant à 11 ans. Je n’avais pas peur, je n’étais pas nerveux, je savais comment les choses allaient se passer si j’allais en prison “. Sa mère allait et venait de prison et son père a disparu pendant de longues périodes. «Je ne suis pas le seul de ma famille à avoir traversé le pire même si cela semble fou. C’était comme ça pour tout le monde, même ma grand-mère … J’ai entendu des histoires selon lesquelles mon arrière-grand-mère faisait partie d’un gang de rue, faisant des choses horribles, folles. C’est comme une boucle, comme s’il s’agissait d’un cycle, quelque chose qui se transmet de génération en génération. La chose normale dans ma famille était de vendre de la drogue, de devoir faire tout ce qui était nécessaire dans la rue ».

«Je suis allé d’étage en étage, j’étais dans la rue toute la journée. À tel point qu’il n’avait pas de dessins animés préférés. Je ne peux même pas parler de ces choses avec ma fille, ça m’affecte beaucoup“Dit un Murray qui est resté fidèle au basket-ball pour prendre de l’avance et qui ne va rien laisser le faire dérailler de cette voie:” J’ai encore beaucoup de choses à gérer aujourd’hui. Le plus important pour moi est d’aller au terrain d’entraînement, de méditer. Je ne fais pas la fête, je ne bois pas, je ne fume pas. La salle de gym est comme ma boîte de nuit, ma thérapie. Ma vie. Ce serait une honte si je laisse ces choses affecter ma carrière, m’empêcher d’arriver là où je veux aller. Ils m’ont appris que vous devez trouver un moyen de réaliser ce que vous voulez. Et c’est ce que je fais ».