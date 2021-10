« Je n’avais pas raison avec l’approche »

31/10/2021 à 21:20 CET

.

Vicente Moreno, entraîneur de l’Espanyol, a regretté la défaite contre Getafe, s’est autocritique en assurant qu’il n’avait pas réussi l’approche tactique et a reconnu que son équipe « n’allait pas bien » au Coliseum Alfonso Pérez.

Getafe a battu l’Espanyol avec deux buts de Enes Unal, le premier du Chili et le second après un bon passage Carlos Alena, tandis que l’équipe catalane a marqué grâce au centre Sergi Gómez.

« Nous n’avons pas bien fait beaucoup de choses. Je commencerais par l’approche. Je n’avais sûrement pas raison de connaître le rival que nous avions devant et où allaient les chemins. En seconde période, nous avons essayé de changer, nous avons mieux commencé, là-bas n’était que l’action du but en fonction de ce qu’ils avaient, mais nous n’avions pas raison de marquer « , a-t-il déclaré Vicente Moreno, lors d’une conférence de presse.

« En deuxième mi-temps, il y a eu des phases, pas un bon match, parce que le rival est intense, mais nous avons joué dans le champ opposé mais sans créer beaucoup d’occasions », a déclaré l’entraîneur de l’Espanyol, qui a assuré qu’aujourd’hui ils n’ont pas donné le performance que les fans qu’ils méritent.

« Nous devons essayer de ne pas toujours être dans ces hauts et ces bas, même si nous devons être ceux qui essaient de ne pas être comme ça. Nous gagnons plus de points à domicile qu’à l’extérieur et nous devons changer la dynamique », a-t-il déclaré.

L’Espanyol ne pouvait pas compter sur Getafe avec Raul de Tomás, le meilleur buteur de l’équipe avec six buts cette saison et qui a été suspendu. « C’est un joueur important mais nous n’aimons pas pleurer ou nous plaindre quand quelqu’un n’est pas disponible. Avec Raúl, si je me trompe, ce serait la même chose », a-t-il déclaré. Châtain, qui n’a pas voulu entrer pour évaluer la performance de l’arbitrage pour avoir ajouté huit minutes de remise.

« Total respect si l’arbitre considère que c’était les minutes à ajouter. Ensuite, chaque équipe défend la sienne, certains le marqueur et d’autres essaient de marquer pour égaliser. Il n’y a ni reproche ni plainte », a-t-il conclu.