“Je ne change rien de ce que j’ai vécu”

17/08/2021 à 19:37 CEST

Bojan Krkic a visité la rédaction de SPORT un jour avant de partir pour le Japon, journal auquel il a collaboré en écrivant la contra le vendredi pendant 79 semaines. Maintenant, il commence une nouvelle aventure à Vissel Kobe, où il retrouvera les anciens Blaugrana, Andrés Iniesta et Sergi Samper. Celui de Linyola, 31 ans, assure que l’offre de l’équipe japonaise est l’une des meilleures qu’elle ait faite tout au long de sa carrière. Il reconnaît également qu’il veut concourir à nouveau, bien qu’il explique que les huit mois qu’il a passés sans le faire l’ont été par sa propre décision et qu’il s’est senti absolument épanoui.

L’avez-vous manqué?

Oui, bon, ça m’a manqué, mais si je n’ai pas joué depuis huit mois c’est parce que j’ai décidé ainsi. Je venais de la MLS, il y avait toute la question de la pandémie et sur le marché d’hiver les offres que j’avais ne m’ont pas convaincu.

Pour quelqu’un qui fait partie de l’élite depuis l’âge de 17 ans, huit mois, c’est long & mldr;

Oui, mais j’insiste, ça l’a été consciencieusement. Ce n’était pas parce que les choses ne m’atteignaient pas ou que j’étais désespéré d’avoir quelque chose. Au contraire, je suis loin de chez moi depuis longtemps et le quotidien est parfois difficile. J’ai apprécié le fait d’être proche de la famille, des amis, d’avoir la liberté de mouvement, d’être en Catalogne, à Barcelone, dans la ville & mldr;

Il a décidé d’arrêter.

Je l’ai décidé jour après jour. Ce qui était clair pour moi quand je suis rentré chez moi, c’est ce que je ne voulais pas. Et rien ne m’était venu pour me faire changer d’avis.

Jusqu’à maintenant.

Oui, jouer pour Vissel est une opportunité à ne pas manquer et, à ce jour, c’est la meilleure opportunité que je puisse avoir sur le plan professionnel et personnel. Je considère que l’ensemble de cette proposition est l’un des meilleurs que j’ai eu tout au long de ma carrière. Pour le pays, pour la culture, pour jouer à nouveau avec des gens comme Andrés. Pouvoir continuer à concourir à un bon niveau est magnifique.

Il a joué en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, sur deux continents, ce sera le troisième. Il a beaucoup vécu.

Oui, j’ai vécu beaucoup de choses, mais c’est aussi vrai qu’il m’est difficile de partir. Quand j’ai quitté la ville à l’âge de douze ans, j’ai pleuré parce que j’allais à Barcelone, qui était juste à côté. C’est que je suis très bien dans mon pays, en Catalogne. Chaque fois que je suis allé à l’étranger, cela a toujours été difficile pour moi, mais il est vrai que l’expérience de vivre dans différents pays et cultures vous enrichit personnellement, cela vous ouvre l’esprit.

Si vous regardez en arrière, que voyez-vous ?

Je ne regarde pas en arrière, vraiment. Cela ne me va pas. J’ai appris à ressentir au jour le jour, c’est vraiment le cas. J’ai mon musée, tous les souvenirs, photos, t-shirts, bottes, depuis que j’ai commencé aujourd’hui et j’en suis très fier. Je me considère comme une personne privilégiée et reconnaissante car grâce au football, qui est ma passion, ce que j’aime le plus, j’ai eu l’opportunité de vivre des expériences que très peu de joueurs vivent. Soit au niveau des Ligues, au niveau des pays. Évidemment, il y a des choses qui se sont mieux passées que d’autres, mais je ne changerais rien de ce que j’ai vécu.

Il jouera à nouveau avec Iniesta.

C’est une des raisons, bien sûr. Pas à cause de ce que cela signifie sur le plan professionnel, mais parce que, je l’ai toujours dit, c’est l’une des personnes les plus naturelles, simples et humbles que j’aie jamais rencontrées. Je me sens très à l’aise avec lui et il était une personne très importante dans le vestiaire pour moi. Cela a été très spécial et je l’aime beaucoup.

Il portera le ‘9’. Le sentiment de marquer de l’essence est-il pour un attaquant ?

Je veux gagner à nouveau des matchs, marquer des buts, aider, concourir, entrer dans le vestiaire & mldr; À aucun moment je ne l’ai raté, vraiment, parce que j’ai fait ce que je voulais faire.

Au point de vouloir ne plus jouer ?

Eh bien, je n’y ai pas pensé. J’ai fait les choses qui dépendaient de moi au jour le jour, comme être bien physiquement, m’entraîner avec les Balaguer au quotidien. Et profiter du temps à un niveau personnel & mldr; J’ai pu obtenir mon master. Et surtout j’ai été conscient qu’il y avait une possibilité volontaire de ne pas continuer à jouer au football et mon corps et mon esprit ont très bien réagi. Je suis prêt à faire d’autres choses qui m’enrichissent.

Peu de footballeurs le sont.

Parce que vous n’êtes pas au courant. Le footballeur ou l’athlète d’élite n’est pas conscient qu’il arrive un jour où vous arrêtez de faire ce que vous aimez le plus, mais il y a un jour où vous devez le quitter et faire autre chose. Et le fait de se sentir comblé par d’autres choses pendant qu’on est actif est très important.

Être prêt à raccrocher vos bottes et à ne pas lâcher doit être difficile sur le plan mental.

Oui, mais le fait de me préparer physiquement n’est pas une obsession, cela fait partie de ma personnalité, de mon niveau de vie. J’attache une grande importance à me sentir bien physiquement, me reposer, prendre soin de moi & mldr;

Comment se présente l’opportunité ?

C’est arrivé très vite. Le Vissel m’a contacté et ma prédisposition était totale. J’ai parlé avec Andrés, Sergi (Samper) et avec d’autres personnes que je connais. Je suis très reconnaissant à Vissel et à tous ceux qui ont rendu cela possible.