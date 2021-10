« Je ne comprends pas que l’arbitre ne va pas voir le jeu du penalty »

18/10/2021 à 11h48 CEST

.

Le milieu de terrain de Valence Carlos Soler assuré qu’il ne comprend pas comment l’arbitre Jésus Gil Manzano Il n’est pas allé revoir l’action dans laquelle il a signalé un penalty de son partenaire José Luis Gayà sur Ansu Fati dans le duel ce dimanche contre Barcelone au Camp Nou et non plus que la salle VAR ne l’a prévenu de le faire.

“Juste en allant au VAR & mldr; Si ensuite il donne un penalty alors laissez-le le siffler, mais laissez-le aller le voir car c’est un penalty avec beaucoup de doutes. J’ai parlé avec Ansu Fati et a reconnu qu’il ne savait pas s’il s’agissait d’une pénalité & rdquor;, a-t-il expliqué faire habituellement dans les déclarations fournies par le club.

« C’est un jeu très douteux, donc je ne comprends pas que cela va être vu parce que VAR est un outil pour aider l’arbitre. C’est rapide, ça ne coûte rien d’y aller. Je ne comprends pas pourquoi ils ne lui disent pas d’aller le voir & rdquor;, a ajouté la brigade des jeunes.faire habituellement avoué qu’ils sont « foutus & rdquor; pour l’action mais a insisté sur le fait que ce n’est pas quelque chose qu’ils peuvent « contrôler & rdquor; et qu’ils doivent se concentrer sur l’amélioration des choses qui dépendent d’eux et des choses qu’ils ont bien faites.

« Nous ne pouvons pas leur permettre de nous attirer si rapidement et d’une manière si simple, laissant sortir le rival qu’est Barcelone. De nos jours, n’importe quelle équipe fait un gâchis pour vous si vous ne poussez pas, imaginez bien Barcelone & rdquor;, a-t-il souligné. faire habituellement, qui a également regretté d’avoir raté quelques bonnes occasions en seconde période.

faire habituellement a insisté sur le fait qu’ils avaient reçu les trois buts « d’une manière trop simple & rdquor;, assuré qu’ils manquaient » de force & rdquor; pour empêcher le premier et le troisième et qu’ils auraient dû empêcher le jeu de pénalité avec une « faute tactique & rdquor; précédent.

«Nous devons rester avec les bons et améliorer ce que nous n’avons pas bien fait, ce qui a été pas mal de choses. Je pense que le prochain match à Mestalla va être difficile car Majorque joue bien et a une bonne équipe & rdquor;, a-t-il prévenu.

« Il va venir en voulant nous battre mais nous ne pouvons pas permettre à notre rival de marquer. Il faut viser les trois points et je pense que Mestalla sera avec nous, il fera le plein au maximum et ce sera un très bon match pour nous & rdquor;, a-t-il déclaré.