“Je ne connais pas Baltimore, je vais demander à Phelps ce qui peut être fait.”

Le Tournée de la PGA C’est un non-stop et Jon Rahm, n°1 mondial et 2e au classement FedEx Cup qui se décide la semaine prochaine à Atlanta, affronte dès ce jeudi le Championnat BMW, deuxième playoff et rappelons qu’il est le défenseur du titre conquis de manière épique et brillante l’an dernier lors d’un playoff brutal contre l’alors n°1 Dustin Johnson. Le Basque s’est présenté devant la presse, et pour « changer », il a beaucoup joué avec ses déclarations.

“Cuando juego un torneo no suelo tener mucho tiempo para visitar la ciudad donde se juega. No conozco Baltimore (sede del BMW Championship, que va rotando sus escenarios), pero le preguntaré a Michael Phelps qué se puede hacer por aquí, seguro que me da buenos consejos. En realidad me centro en el golf y no haré mucho más, si puedo saldré a ver algo pero también dependerá de lo que quiera en ese momento Kepa…”, afirmó el de Barrika, amigo del múltiple campeón olímpico y mundial de natation.

Et c’est que Jon est en couple avec Phelps depuis un certain temps. “Je lui parle beaucoup, il est très ouvert. Chaque fois que je lui demande quelque chose ou que je lui demande des conseils, il est là pour m’aider. C’est un gars formidable qui peut partager une chose ou deux sur le sport (blagues)… C’est le meilleur olympien de tous les temps”, souligne-t-il.

Jon veut tourner la page lundi au Northern Trust et se concentrer sur le BMW Championship, un nouveau défi pour cette semaine : défendre avec succès un tournoi sur le PGA Tour pour la première fois.

“Je me sens bien, confiant et joue bien, même si j’admets que ce qui s’est passé lundi est encore très frais et je réfléchis toujours à ce que je pourrais faire mieux. Je ne connais pas le terrain, mais d’après ce que j’ai vu sur les photos et Ce que j’ai dit semble être tout un défi. J’espère que je pourrai remporter ma première défense de titre avec succès ici sur le PGA Tour. J’ai hâte de participer au tournoi mirmo deux années de suite “, a-t-il ajouté.

Dans les tours avec le résultat de The Northern Trust, Jon a déclaré que “mon jeu était meilleur que mon résultat et au final deux mauvais swings m’ont coûté cher. C’est l’analyse rapide, il sera encore temps de lui donner plus de tours. Je n’ai pas eu beaucoup de temps. En tout cas, il y a beaucoup plus de positif que de négatif.”

Aussi, pour conclure, il a tenu à faire le bilan de l’année. “Je suis satisfait d’avoir une semaine calme et normale, sans Covid, ouragans, suspensions… Une semaine où il ne se passe rien d’inhabituel. Il est difficile de définir l’année car beaucoup de choses se sont passées, mais bien sûr j’en ai eu beaucoup plus des choses positives que négatives. Il y a eu des moments où je pouvais m’effondrer à cause de diverses choses, mais il y avait toujours quelque chose qui m’a soulevé ou m’a poussé à passer à autre chose. Par exemple, que personne dans ma famille la plus proche n’a souffert de Covid a été très important Et je dois rendre grâce car je sais que beaucoup de gens ont passé un mauvais moment, là j’ai eu de la chance pour le moment. Beaucoup plus positif que négatif : j’ai été père, ma femme est en parfaite santé, mon fils aussi , une nouvelle vie, s’adapter et bien jouer au golf. Tout va bien. Mais ce n’est pas encore fini et j’espère que ça se terminera encore mieux. “