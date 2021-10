« Je ne crois pas vraiment aux sautes d’élan dans la course au titre »

Dans la perspective des six derniers tours de la saison, Max Verstappen dit qu’il ne « croit pas vraiment aux sautes d’élan ».

Si une équipe a l’élan en ce moment, c’est Mercedes, avec l’équipe allemande remportant les deux dernières courses et disposant confortablement de la voiture la plus forte des deux.

On s’attend à ce qu’ils aient le dessus sur Taureau rouge lors de la prochaine course sur le Circuit des Amériques et pourrait bien remporter trois victoires sur trois.

Verstappen ne craint pas qu’ils prennent de l’ampleur, car il ne croit pas que cela joue un rôle important.

« Je ne crois pas vraiment aux sautes d’élan », il a dit sur son site officiel.

« Nous devons toujours maîtriser tous les aspects du week-end pour optimiser nos performances, nous préparer du mieux que nous pouvons et si nous le faisons, nous ne pouvons rien donner de plus en tant qu’équipe.

« Nous avons une voiture très compétitive mais il faut la comparer à Mercedes et c’est toujours le grand point d’interrogation avant n’importe quelle course cette saison. Espérons que nous pourrons les combattre ce week-end et garder la tête du championnat.

«Chaque semaine, il y a de nouveaux défis que nous devons surmonter et celui-ci ne sera pas différent. Beaucoup de choses peuvent arriver dans une course, nous allons donc nous concentrer sur nous-mêmes et sur personne d’autre.

Salutations du Lone Star State ⭐️ pic.twitter.com/kgb6yhilCG – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 20 octobre 2021

Beaucoup ont exprimé des inquiétudes concernant la surface de la piste lors du Grand Prix des États-Unis, des travaux étant en cours pour éliminer les bosses à la suite de plaintes de pilotes MotoGP.

Alors que Pierre Gasly pense que de telles bosses pourraient entraîner des complications, Verstappen pense qu’elles rendent les choses plus excitantes.

« Le tracé de la piste à COTA est vraiment cool », a-t-il déclaré.

« La surface étant cahoteuse, car elle est construite sur un marécage, ajoute également à l’excitation de la course.

« Le premier secteur est très agréable, avec beaucoup de virages rapides, surtout en qualifications quand on a peu de carburant. Lorsque vous courez dans le secteur deux et au début du secteur trois, il y a beaucoup de lignes différentes que vous pouvez prendre, donc cette piste crée normalement beaucoup d’action et de dépassements.

« Ensuite, loin d’être une super piste, il y a toujours une super ambiance et une super foule, donc ça aide. »